قیمت نفت آمریکا با سقوطی ۱۵ درصدی به ۱۰ دلار نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، قیمت نفت خام آمریکا که دیروز ۲۵ درصد سقوط کرده بود، در معاملات امروز، سه شنبه، با تداوم وحشت از رو به اتمام بودن ظرفیت انبارهای ذخیرهسازی نفت جهان، ۱۵ درصد دیگر پایین آمد.
تا ساعت ۷:۰۴ دقیقه به وقت تهران، قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، ۱۵.۳ درصد یا ۱.۹۶ دلار سقوط کرد و به ۱۰.۸۲ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت هم ۳.۸ درصد دیگر سقوط کرد تا ۱۹.۲۳ دلار برسد.
این در حالی است که در پایان معاملات روز دوشنبه، شاخص نفت آمریکا ۲۴.۵۶ درصد یا ۴.۱۶ دلار سقوط کرده بود و در ۱۲.۷۸ دلار بسته شده بود.
نفت برنت هم ۶.۷۶ درصد سقوط کرده بود و در ۱۹.۹۹ دلار بسته شده بود.
هر دو شاخص نفت در ۹ هفته قبل ۸ هفته را با افت سپری کردهاند.
طبق برخی تخمینهای تحلیلگران، پاندمی ویروس کرونا بیش از یک سوم تقاضای نفت خام جهان را از بین برده است و این قیمتهای نفت را به پایینترین سطح خود در تاریخ رسانده است.
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