به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) در گزارش جدید خود آورده است : چین علاوه بر موشکهای بالستیک زیردریایی دوربرد که درناوگان جدید زیردریایی های هسته ای خود مستقر کرده ، موشکهای بالستیک سیار، زمینی و قاره پیمای خود را توسعه داده است .

یکی از مقامهای وزارت دفاع آمریکا گفت : این تغییر موضع چین به سمت موشکهای سیار و دریایی ، توسط ارتش رهایی بخش خلق چین و با هدف ارتقای توان نیروهای هسته ای این کشورصورت گرفته است؛ به اعتقاد وی این اقدامات چین برای باقی ماندن به عنوان قدرت اول هسته ای منطقه صورت می گیرد .

گزارش پنتاگون حاکی از این است که چین به دنبال ایجاد دگرگونی بلند مدت در ارتش خود با هدف ارتقای توان ارتش برای عملیات مختلف است . در این گزارش آمده است اقدامات چین در برخی زمینه های خاص با سیاست مثبت این کشور در تناقض است .

در ماه ژانویه گذشته ، چین به منظور رقابت با آمریکا، یکی از ماهواره های خود را که از رده خارج شده بود، با موشک هدف قرار داد و آن را منهدم کرد و به سومین کشوری تبدیل شد که ثابت کرد توانایی انجام این کار را دارد .

گزارش پنتاگون ارزیابی کرده است : به روز کردن(مدرنیزه کردن) ارتش چین به منظور آمادگی برای حمله احتمالی به تایوان است .



به گزارش پنتاگون، همچنین به نظرمی رسد پکن درصدد افزایش توان خود برای حملات احتمالی منطقه ای مثل کشمکش های قومی و داخلی است .

وزارت دفاع آمریکا تصریح کرده است : نگرانیهای روبه افزایش چین درباره آسیب پذیری در زمینه انرژی و منابع طبیعی منجر به برنامه ریزی برای ارتش شده است .

چین مدعی است روشهایی نوینی که در پیش گرفته کاملا صلح آمیز بوده و توسعه و تجهیز ارتش متناسب با رشد و شکوفایی اقتصادی این کشور است.