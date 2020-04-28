۳۰ روز ۳۰ جرعه در فرهنگسرای ابن سینا

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با فرار رسیدن ماه مبارک رمضان و لزوم تولید محتوای فاخر مذهبی فرهنگی برای انتشار در فضای مجازی، مجموعه ویدئو موشن‌های کوتاه با محوریت ماه رمضان توسط فرهنگ‌سرای ابن‌سینا تولید و تا پایان ماه مبارک هر روز در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. این مجموعه شامل ۳۰ موشن کوتاه ویژه استوری در شبکه‌های اجتماعی است که به بیان نکات کوتاهی درباره فلسفه و اهمیت روزه و روزه‌داری از نگاه عالمان گرانقدری چون مرحوم آیت‌الله احمد مجتهدی‌تهرانی، آیت‌الله سیدعبدالله فاطمی‌نیا، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود عالی و … می‌پردازد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دانلود این مجموعه به آدرس آپارات فرهنگ‌سرای ابن‌سینا https://www.aparat.com/farhangsara_ebne_sina مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیش‌تر با شماره تلفن ۸۸۳۶۶۳۶۶ تماس بگیرند.