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۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۱۵

۳۰ روز ۳۰ جرعه در فرهنگسرای ابن سینا

۳۰ روز ۳۰ جرعه در فرهنگسرای ابن سینا

مجموعه ویدئو موشن کوتاه با موضوع ماه مبارک رمضان، ویژه استوری در شبکه‌های مجازی، به همت فرهنگ‌سرای ابن‌سینا تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با فرار رسیدن ماه مبارک رمضان و لزوم تولید محتوای فاخر مذهبی فرهنگی برای انتشار در فضای مجازی، مجموعه ویدئو موشن‌های کوتاه با محوریت ماه رمضان توسط فرهنگ‌سرای ابن‌سینا تولید و تا پایان ماه مبارک هر روز در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. این مجموعه شامل ۳۰ موشن کوتاه ویژه استوری در شبکه‌های اجتماعی است که به بیان نکات کوتاهی درباره فلسفه و اهمیت روزه و روزه‌داری از نگاه عالمان گرانقدری چون مرحوم آیت‌الله احمد مجتهدی‌تهرانی، آیت‌الله سیدعبدالله فاطمی‌نیا، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود عالی و … می‌پردازد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دانلود این مجموعه به آدرس آپارات فرهنگ‌سرای ابن‌سینا https://www.aparat.com/farhangsara_ebne_sina مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیش‌تر با شماره تلفن ۸۸۳۶۶۳۶۶ تماس بگیرند.

کد مطلب 4912105

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