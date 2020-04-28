تاثیر مثبت ضدعفونی و گندزدایی مناطق آلوده اهر در مقابله با کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزاپور ظهر امروز در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر اهر با تبریک روز شوراها اظهار کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری اهر در بحث مقابله با ویروس کرونا در شهرستان اهر طی دو ماه گذشته با ضدعفونی و گندزدایی مناطق آلوده شهر به یاری شبکه بهداشت اهر آمد.

وی با اشاره به این‌که آمار مجدداً بستری بیماران کرونایی و مشکوک در اهر روند صعودی گرفته است، گفت: شرایط ویروس کرونا در شهرستان اهر همچنان قرمز است و کاهش آمار مبتلایان طی روزهای گذشته کمی گمراه کننده بود، که می‌توان گفت وضعیت شهرستان اهر هنوز عادی نیست.

میرزاپور با تاکید بر تداوم ضدعفونی و گندزدایی مناطق آلوده شهر اهر به ویروس کرونا خاطرنشان کرد: تقاضا داریم همکاری‌ها بین‌بخشی با شبکه بهداشت و درمان اهر در زمینه ضدعفونی و گندزدایی سطح شهر توسط شهرداری همچنان تداوم داشته باشند تا شاید بتوانیم بر این ویروس غلبه کنیم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اهر تصریح کرد: امیدواریم پیش‌بینی‌ها اشتباه باشد اما آن‌طور که در جامعه می‌بینیم نتیجه شلوغی، ازدحام و بازگشت مردم به شرایط عادی، که اشتباهی فکر می‌کنند وضعیت عادی شده با افزایش مجدد بیماران به وضوح دیده می‌شود.

بوی نامطبوع زباله‌گاه فعلی اهر برای شهروندان قابل تحمل نیست

اکبر فیروزی‌فرد، معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان اهر در این دیدار با قدردانی از شورای شهر به لحاظ همکاری در آماده‌سازی زمین برای احداث مرکز سلامت چلب‌وردی اظهار کرد: همان‌طور می‌دانیم مقابله با ویروس کرونا که از دو ماه قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد، بیش از پیش به همراهی و همکاری مردم برای قطع زنجیره انتقال این ویروس نیازمندیم.

وی افزود: بهداشت محیط همواره در جریان مقابله با ویروس کرونا بر اماکن و واحدهای صنفی نظارت می‌کند، مثلاً بعضاً در مغازه‌ها می‌بینیم برخی توصیه‌ها را رعایت می‌کنند و برخی هم رعایت نمی‌کنند و این‌گونه بی‌توجهی‌ها سلامت فرد و دیگران را به خطر می‌اندازد و از طرفی هم طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را بی‌تاثیر می‌کند.

فیروزی‌فرد ادامه داد: با بی‌توجهی به توصیه‌های بهداشتی، افزایش مجدد شمار مبتلایان همان‌طور که اکنون شاهد آن هستیم می‌تواند سلامتی مردم را به خطر بیندازد و شیوع ویروس دوباره اوج گیرد که برای مقابله با آن هم نه منابع مالی داریم و نه نیروی انسانی تا بتواند در برابر این ویروس ایستادگی کند.

معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان اهر با گلایه از برخی رانندگان تاکسی به خاطر بی‌توجهی به توصیه‌های بهداشتی گفت: از برخی تاکسی‌رانان به خاطر این‌که مسافر بدون ماسک را سواری می‌کنند گلایه‌مندیم، چون به دلیل مواجه شهروندان با همدیگر در تاکسی‌ها می‌تواند عامل گسترش ویروس کرونا باشد.

وی با تاکید بر این‌که اغلب شهروندان اهری در محیط خارج از منزل از ماسک و سایر وسایل حفاظتی در برابر ویروس کرونا استفاده نمی‌کنند، گفت: متأسفانه با عدم رعایت توصیه‌های بهداشتی، مراجعات به بیمارستان باقرالعلوم اهر و آمار مبتلایان به ویروس کرونا در این شهرستان مجدداً روبه افزایش است و همین موضوع بر نگرانی‌ها می‌افزاید.

فیروزی‌فرد در ادامه بابیان اینکه محل فعلی دفع پسماند بر زندگی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم اهر تأثیر گذاشته است، تصریح کرد: شب‌ها بوی نامطبوع زباله‌گاه فعلی اهر از میدان شهید یارپرور تا حوالی فرمانداری، باعث نارضایتی شهروندان می‌شود و لازم است تا برای رفاه حال شهروندان اهری تا ادارات برای جابه‌جایی محل دفن زباله همکاری داشته باشند.

معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان اهر تاکید کرد: با کمال تأسف؛ وضعیت فعلی زباله‌گاه اهر برای بهداشت و درمان و شهروندان غیرقابل تحمل است، در حالی که شب‌ها ساکنین منطقه جاده ورزقان از بوی نامطبوع رنج می‌کشند و نفس‌شان بند می‌آید.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سامان‌دهی میدان دواب اهر گفت: تا زمانی که از استان برای ساماندهی میدان دواب تصمیم قاطع نگیرند نمی‌توان در برابر اقدامات غیرقانونی ایستاد، اگر قرار باشد وضعیت را سر و سامان دهیم پس ادارات هر کدام چه مجوز صادر می‌کنند؟ فقط مدیران و تصمیم‌گیران میدان دواب تا به حال نتوانسته‌اند برای فعالیت غیرقانونی از شبکه بهداشت و درمان و اداره حفاظت محیط زیست اهر نامه بگیرند.

فیروزی‌فرد یادآور شد: تمامی اسناد و مدارکی که ادارات برای فعالیت میدان دواب اهر داده‌اند خوشبختانه کامل نیست و تا زمانی که پروانه بهره‌برداری اخذ نشده حق ندارند میدان دواب برای خود تعیین کرده و فعالیت کنند، چرا باید اجازه دهیم عده‌ای خلاف قانون حرکت کرده و به ریش دیگران بخندند چراکه معتقدیم نباید با سلامتی مردم معامله‌ای صورت گیرد چون خط قرمز است.