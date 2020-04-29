انتخاب مدیرعامل و دو عضو هیات مدیره پرسپولیس/ کارگزار ماندنی شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم فوتبال پرسپولیس با ۱۰ امتیاز نسبت به تیم دوم، صدرنشین نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر تا پایان هفته بیست و یکم است، اوضاع داخلی این باشگاه کاملاً آشفته و بهم ریخته است.

پس از کناره گیری محمدحسن انصاریفرد انتظار می رفت وزارت ورزش هر چه سریعتر به اوضاع نابسامان این باشگاه سروسامان دهد اما هر چه زمان گذشت شرایط «قرمز» تر شد و کار را تا جایی پیش برد که بین سه عضو هیات مدیره هم بر سر بسیاری مسائل اتفاق نظر وجود ندارد و هر کدام ساز خودشان را می‌زنند.

مهمترین چالشی که اعضای هیات مدیره با آن مواجه بودند تامین منابع مالی برای پرداخت بدهی های داخلی و خصوص خارجی بود که با وجود تلاش های صورت گرفته نه مهرداد هاشمی و نه مهدی رسول پناه در این راه موفق نبوده اند. علی رغبتی هم که مثل همیشه ساکت ترین عضو است!

با این حال هر کدام از این دو عضو در تلاش هستند تا منابع مالی را از راهی که سراغ دارند تامین کنند اما هر چه جلوتر می روند کمتر در کارشان موفق می‌شوند. یکی از درگیری های چند هفته اخیر مسئولان باشگاه پرسپولیس با کارگزار اسپانسری این باشگاه بود که حتی کار را به وزیر ورزش هم کشاند.

شرکت آتیه داده پرداز که به عنوان کارگزار اسپانسری باشگاه پرسپولیس ۱۵ میلیارد تومان را به عنوان قرض الحسنه به باشگاه داده بود و چند میلیارد هم درآمدزایی کرده است، مورد حمایت یکی از اعضای هیات مدیره قرار نداشت چرا که این عضو تمایل داشت شرکت ریحان فیلم که از شرکای اوست و مبلغی را به پرسپولیس قرض داده بود، به عنوان اسپانسر سرخپوشان کار را دنبال کند.

شاید به خاطر همین تمایلات شخصی بود که از سوی باشگاه پرسپولیس قرارداد با کارگزار اسپانسری باشگاه به صورت یکطرفه فسخ شد و از سوی مسئولان باشگاه خبر این فسخ قرارداد در اختیار رسانه ها قرار گرفت تا وزیر ورزش را در عمل انجام شده قرار دهد.

همین اختلافات باعث شد که مدیرعامل شرکت آتیه پرداز با وزیر ورزش ارتباط بگیرد و موضوع را جویا شود. مسعود سلطانی فر وقتی در جریان شرایط موجود قرار گرفت از این شرکت خواسته است به فعالیتش ادامه دهد.

نامه نگاری های بین وزارت ورزش و این شرکت به اینجا منجر شده که کارگزار اسپانسری سرخپوشان به فعالیت خود با شرایطی که به وزیر اعلام کرده است به کارش ادامه دهد. البته تصمیم نهایی در این مورد پس از پاسخ وزیر ورزش اتخاذ خواهد شد اما به نظر می رسد شرایط برای ادامه فعالیت این کارگزار فراهم شده است.

با این حال قرار است مدیرعامل و دو عضو جدید هیات مدیره باشگاه پرسپولیس هفته آیند انتخاب و معرفی شوند. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد یکی از اعضایی که به هیات مدیره پرسپولیس اضافه خواهد شد دستی در پتروشیمی دارد و از بنیه مالی بالایی هم برخوردار است. دومین عضو جدید هیات مدیره هم مدیرعامل یک هلدینگ اقتصادی است که مذاکرات با وی ادامه دارد.

قرار است هفته آینده وضعیت مدیریت باشگاه پرسپولیس مشخص شود تا تیم فوتبال این باشگاه بتواند با آرامش بیشتری تمریناتش را برای ادامه مسابقات لیگ برتر آغاز کند. علی رغبتی، مهرداد هاشمی و مهدی رسول پناه اعضای هیات مدیره پرسپولیس هستند که وظیفه سرپرستی باشگاه برعهده رسول پناه است. با این حال این احتمال وجود دارد که اگر کارگزار سرخپوشان ماندگار شود، یکی از اعضای فعلی باشگاه پرسپولیس را ترک کند!