۱۳۵۰۰ گلستانی مشمول دریافت بیمه بیکاری ناشی از بحران کرونا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری گلستان با اشاره به هفته کارگر، اظهارکرد: ۱۴۶ برنامه ویژه این روز خواهیم داشت که به صورت مجازی برگزار می شود.

وی با اشاره به شیوع کرونا، افزود: توزیع سبدهای حمایتی و معیشتی بین کارگران، توسط مردم، کارفرمایان، خانه کارگر، کانون بازنشستگان و غیره انجام شد.

مازندرانی ادامه داد: عدم افزایش حقوق بازنشستگان و عدم تناسب افزایش حقوق کارگران نسبت به تورم، سبب تکدر خاطر این قشر شده است.

وی بیان کرد: در گلستان ۱۷ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ناشی از بحران کرونا، ثبت نام کرده که با بررسی های انجام شده ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: در بخش صنعت ۹۸ درصد افراد به محل کار خود بازگشته و در خدمات هم شروع به کار انجام شده است.

مازندرانی همچنین از انتخاب «نصیر مهرگان» به عنوان کارگر نمونه در کشور خبرداد.