ثبت نام ۴۳ هزار نفر برای بیمه بیکاری در اردیبهشت/ تعداد مشمولان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بابایی با حضور در بخش خبری سیما، در رابطه با آخرین وضعیت بیمه بیکاری، اظهار داشت: تاکنون ۷۹۶ هزار و ۲۵۰ نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که ۶۶۵ هزار و ۳۹۵ نفر مشمول شناخته شده اند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه روند مراجعه افراد به سامانه نزولی شده است، افزود: از زمان طراحی سامانه در ۲۳ اسفند تا پایان سال ۹۸، ۲۲ هزار و ۹۸۸ نفر، از ابتدای سال تا پایان فروردین ۵۹۹ هزار و ۳۳۱ نفر و طی ۱۱ روز اردیبهشت ۴۳ هزار و ۱۲۵ نفر در سامانه ثبت نام کردند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ویروس کرونا جزو حوادث غیرمترقبه شناخته شده است، پایه بیمه پردازی یک ماه است؛ یعنی اگر فرد فقط مثلاً در دی ماه بیمه واریز کرده باشد، در صورت داشتن شرایط و بیکار شدن غیرارادی، مشمول بیمه بیکاری می‌شود.

بابایی در مورد رقم حداقل بیمه بیکاری، گفت: برای پرداخت، منتظر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم که امیدواریم بهترین رقم را منظور کنند تا کمک حالی برای کارگران باشد.

وی در پاسخ به این سوال که شرایط ویژه کرونا برای بیمه بیکاری تا چه زمانی برقرار است، اظهار داشت: فعلاً مبنای پرداخت ما از شروع کرونا تا پایان فروردین است، ولی برای مشاغل پرخطر که ستاد هنوز فعالیتشان را تأیید نکرده، کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شده است که قرار است پس از بررسی، اعلام کنند که آیا برای اردیبهشت هم به افراد بیمه بیکاری پرداخت شود یا خیر.