سهام عدالت جدیدی عرضه نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این سوال که آیا صندوق‌های ETF خصوصی سازی است یا خیر، گفت: خصوصی سازی دو جز اصلی دارد؛ یک مالکیت و دو مدیریت. در ETF در فاز اول مالکیت و در فاز دوم مدیریت واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: اگر کسی یک دهم درصد از سهام صندوق را بگیرد، بعد از قانون برنامه ششم می‌تواند وارد مدیریت صندوق شود.

دژپسند افزود: این کار برای جبران کسری بودجه روش مناسبی است که آثار پولی و مالی منفی ندارد و اتفاقاً کوچک سازی دولت را نیز به همراه داشته و ازدحام حضور دولت در اقتصاد را حذف می‌کند.

تفاوت آزاد سازی سهام عدالت به روش مستقیم و غیر مستقیم

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که تفاوت روش مستقیم و غیر مستقیم در آزاد سازی سهام عدالت چیست، گفت: در روش مستقیم مدیریت سهم به خود فرد واگذار می‌شود که می‌تواند آن را نگاه‌داشته یا بفروشد؛ اما در روش دیگر که نام صحیح‌تر آن روش واگذاری وکالتی به شرکت سرمایه‌گذاری استان است، اگر کسی وقت ندارد یا دانش لازم برای ورود به بازار بورس و بازگردانی را ندارد، به نهاد ایمنی مثل این شرکت‌ها وکالت می‌دهد

وی ادامه داد: این شرکت‌ها بورس را آنالیز کرده و ریسک را ارزیابی می‌کنند؛ ضمن اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و منطقه‌ای همچنین ممکن است بتوانند ETF ایجاد کنند.

۹۰ درصد آزادسازی مستقیم را انتخاب کردند

وزیر اقتصاد اظهار داشت: حدود ۹۰ درصد مردم روش مستقیم را برای آزادسازی سهام عدالت انتخاب کردند.

وی گفت: در شیوه آزاد سازی یک پیشنهاد این بود که بازار گردانی را به بانک بسپاریم که من مخالفت کردم؛ چرا که ما نمی‌خواهیم دولتی را که مدیریتش را از در بیرون کرده‌ایم دوباره از پنجره وارد کنیم.

روزانه یک میلیون کد بورسی صادر خواهد شد

دژپسند درباره زیرساخت لازم برای این عملیات گفت: در حال حاضر روزانه ۱۰۰ هزار کد بورسی صادر می‌شود؛ اما تا دو هفته دیگر این رقم به روزی یک میلیون کد بورسی خواهد رسید؛ ضمن اینکه تجهیزات؛ نرم افزارها و روش‌هایی مدیریتی نیز در حال اعمال است که مشکل زیر ساختی حل شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به ورود مهمان‌های جدید به بورس گفت: خوشبختانه شاهد ورود مهمانان جدید در بازار سرمایه هستیم و باید به بهترین صورت میزبانی کنیم. بخشی از این میزبانی زیر ساخت و بخشی عرضه است.

وی ادامه داد: در زمینه عرضه، در تلاش هستیم شرکت‌های بیشتری را وارد بورس کنیم؛ امروز (یکشنبه) با تعدادی از بنگاه‌دارهای بزرگ کشور که بورسی نیستند، جلسه دارم که آنها را برای حضور در بورس قانع کنم.

فرهاد دژپسند اظهار کرد: یک بحث هم بحث افزایش شناوری است و جمع‌بندی دولت این است که دستگاه‌ها باید برای افزایش شناوری به کمک دولت بیایند.

برای رفع محدودیت توسعه کارگزاری‌ها برنامه داریم

وی در پاسخ به این سوال که آیا انحصار کارگزاری‌ها شکسته می‌شود، گفت: پذیرش باید تسهیل شود و حتی در نظر داشتیم ستاد تسهیل پذیرش تشکیل دهیم. درباره بحث کارگزاری‌ها باید یک بسته سیاستی در شورایعالی بورس بیاوریم و آن را حل کنیم.

دژپسند ادامه داد: سیاست شورای عالی بورس این است که در توسعه کارگزاری‌ها محدودیت ایجاد نکنیم بنابراین برنامه‌ای داریم که محدودیت تعداد کارگزاری‌ها را حل کنیم جمع‌بندی این تصمیمات در اوایل تیر نهایی می‌شود

هیچ برنامه جدیدی برای عرضه سهام عدالت جدید وجود ندارد/ افرادی که مشمول نیستند فرصت ETF را استفاده کنند

وی درباره کارگرهایی که سهام عدالت نگرفته‌اند نیز گفت: از نظر قانونی کاری نمی‌توان انجام داد. ما بدون اذن قانون‌گذار نمی‌توانیم بدون دریافت وجه اموال را واگذار کنیم حتی برای تخفیف صندوق‌های ETF نیز اجازه قانون‌گذار را گرفتیم.

دژپسند خاطرنشان‌کرد: عزیزانی که اقشار ضعیف هستند و مشمول سهام عدالت نبودند از فرصت ETF استفاده کنند.

وی درباره شیوه آزادسازی سهام عدالت نیز گفت: جزئیات آن دوشنبه نهایی می‌شود؛ اما در حالت کلی افراد باید در گام اول در سایت سهام عدالت روش آزادسازی را انتخاب کنند و در گام دوم اگر کد بورسی ندارند، باید کد بورسی بگیرند.



