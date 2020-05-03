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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۳۱

سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا خراسان رضوی:

افزایش ساعت فعالیت ناوگان اتوبوسرانی مشهد تصویب شد

افزایش ساعت فعالیت ناوگان اتوبوسرانی مشهد تصویب شد

مشهد -سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا خراسان رضوی گفت: در جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا استان، افزایش خطوط ناوگان اتوبوسرانی به ۴۳خط و ساعت کاری از ۶صبح تا ۱۹ شب به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سید محمدحسین بحرینی در حاشیه جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا استان که در سالن جلسات شهید باهنر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به جمع‌آوری یک هزار معتاد متجاهر از سطح شهر مشهد اقدام کرده که در نوع خود تحسین برانگیز است.

سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا خراسان رضوی همچنین با تاکید بر ضرورت تداوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم تصریح کرد: ما باید به زندگی در شرایط شیوع ویروس کرونا عادت کنیم و همواره پیشگیری‌های کامل را مدنظر داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز ستاد مقابله با ویروس کرونا استان، افزایش خطوط ناوگان اتوبوسرانی از ۲۷ به ۴۳ خط و ساعت کاری از ۶ صبح تا ۱۹ شب به تصویب رسید.

کد مطلب 4915492

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