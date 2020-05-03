افزایش ساعت فعالیت ناوگان اتوبوسرانی مشهد تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سید محمدحسین بحرینی در حاشیه جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا استان که در سالن جلسات شهید باهنر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به جمع‌آوری یک هزار معتاد متجاهر از سطح شهر مشهد اقدام کرده که در نوع خود تحسین برانگیز است.

سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا خراسان رضوی همچنین با تاکید بر ضرورت تداوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم تصریح کرد: ما باید به زندگی در شرایط شیوع ویروس کرونا عادت کنیم و همواره پیشگیری‌های کامل را مدنظر داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز ستاد مقابله با ویروس کرونا استان، افزایش خطوط ناوگان اتوبوسرانی از ۲۷ به ۴۳ خط و ساعت کاری از ۶ صبح تا ۱۹ شب به تصویب رسید.