باطن سبک زندگی غربی هویت زدا و ضد معنویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «اکسیر» رادیو گفت و گو با موضوع نمودهای سبک زندگی غربی در تقابل با سبک زندگی ایرانی، اسلامی با حضور محمدمهدی مومنی ها دبیرکل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب به روی آنتن رفت.



محمدمهدی مومنی ها فرهنگ زندگی را متاثر از تفسیر انسان ها از زندگی دانست و گفت: هر هدفی را که برای زندگی تعیین کنیم، سبک خاصی را به همراه خواهد داشت. مفهوم سبک زندگی به مسائلی نظیر خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، تفریحات، اوقات فراغت، کسب و کار، رفتارهای فردی و اجتماعی در محیط های مختلف برمی گردد.



وی تاکید کرد: اگر اولویت های زندگی مان را بر اساس سبک زندگی اسلامی و ایرانی نتوانیم پیاده سازی کنیم قطعاً دچار مشکلاتی می شویم و نیاز است از فرهنگ های دیگر تاثیر بپذیریم.



دبیرکل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب در خصوص الگو پذیری از غرب اظهار کرد: درست است که پوسته فرهنگ غربی، ظاهری پیشرفته دارد اما در باطن آن سبک زندگی مادی، شهوت آلود، گناه آفرین و هویت زدا و ضد معنویت است. به همین دلیل مهم است که ما بتوانیم بر اساس فرهنگ خودمان سبک زندگی مان را شکل دهیم و بر اساس سبک زندگی اسلامی بتوانیم راه و هدفمان را دنبال کنیم.



وی با تاکید بر فعالیت گسترده در حوزه فرهنگی و موضوعات اخلاقی در جامعه گفت: بخش عمده ای از مشکلات کشور در حوزه فرهنگی است و اگر بتوانیم فرهنگ و اخلاق را در جامعه نهادینه کنیم خیلی از مشکلات حتی مشکلات سیاسی و اقتصادی حل خواهد شد.



مومنی ها سبک زندگی را تلقی از ارزش ها، شیوه های رفتار و حالت ها و سلیقه ها و عملکردها مطرح کرد و گفت: نیاز است تا این شیوه ها و رفتارها را به افراد آموزش دهیم و این کار باید از مدارس آغاز شود. حتی برخی از موضوعات را باید قبل از دبستان شروع به آموزش دادن کنیم.



وی به نقش نظام آموزشی در این راستا اشاره کرد و اظهار داشت: سبک زندگی مسئله بسیار مهمی است و زیرشاخه های بسیار زیادی دارد و نیاز است تا اینها را در کتاب های درسی هم وارد کنیم و به دانش آموزان خودمان به صورت خیلی دقیق و حرفه ای و علمی یاد دهیم. نیاز است که آموزش و پرورش در کتاب های آموزشی بازنگری کند و موضوعات پر اهمیت و سبک زندگی را از پیش دبستانی و کلاس اول به دانش آموزان آموزش دهند.



دبیرکل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب به نقش رسانه در ترویج سبک زندگی پرداخت و گفت: از زمانی که فضای مجازی به زندگی ها ورود پیدا کرد عملاً سبک زندگی نیز دچار تغییراتی شد. تکنولوژی با سرعت زیادی حرکت می کند و عملاً شاید پدر و مادرها نتوانند با آن سرعت حرکت کنند و اینجا خلا عمیقی وجود دارد و این ممکن است مشکلاتی را برای خانواده ایجاد کند و نیاز است خانواده ها با فضای مجازی و رسانه ها آشنایی بیشتری پیدا کنند.



وی هشدار داد: ممکن است این شکافی که ایجاد شده نوعی مشکلات در زندگی ها به وجود بیاید و نیاز است تا حدودی با فضای مجازی و تکنولوژی ها آشنایی پیدا کنند تا بتوانند ارتباط مستمر و دقیقی با فرزندانشان داشته باشند. در حال حاضر کنترل بر استفاده فرزندان از رسانه ها به خصوص شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها بسیار حائز اهمیت است.



مومنی ها با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی در توصیه هفتم بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: این توصیه تفاوت محسوسی با سایر توصیه ها داشت. ایشان خطرات و زیان های ناشی از ترویج سبک زندگی غربی هشدار دادند و بر لزوم مقابله جهادی همه جانبه و هوشمندانه با آن تاکید داشتند و فرمودند نیاز است خارج از این موضوع به آن پرداخته شود چون جای کار بسیار زیادی دارد.