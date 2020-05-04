دبیرکل حزب کارگر انگلیس استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِکسپرس، «جنی فورمبی» (Jennie Formby) دبیرکل حزب کارگر انگلیس امروز دوشنبه از سِمت خود استعفا داد.

دبیرکل حزب کارگر انگلیس در این خصوص در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: از همه کسانی که طی این ۲ سال از من حمایت کردند، قدردانی می‌کنم. دبیرکلی بزرگ‌ترین حزب اروپا در ۲ سال گذشته امتیاز بزرگی بود؛ اما اکنون که تیم رهبری جدیدی داریم بهترین زمان برای کناره‌گیری من است.

این در حالیست که حزب کارگر در انتخابات زودهنگام سال گذشته از حزب محافظه‌کار انگلیس (موسوم به توری) شکست خورد؛ جرمی کوربین رهبر حزب استعفا داد و سپس «کر استارمر» پیروز انتخابات درون حزبی برای تصاحب رهبری حزب مذکور شد.