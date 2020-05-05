به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران تصمیم گیری در حوزه برگزاری نمایشگاه‌ها را صرفاً در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: تمامی رویدادهای تقویم نمایشگاهی ۹۹ برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این شرکت با صدور بیانیه ای ادعای شرکت راه آهن مبنی بر عدم برگزاری نمایشگاه حمل و نقل ریلی را رد و اعلام کرد: تنها مرجع قانونی تصمیم گیر در حوزه برگزاری نمایشگاه‌های کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

در این بیانیه آمده است: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران ضمن رد ادعای شرکت راه آهن مبنی بر عدم برپایی نمایشگاه حمل و نقل ریلی ۹۹ اعلام می‌دارد که تصمیم گیری در خصوص برگزاری این رویداد از حوزه اختیارات راه آهن خارج است و اظهار نظر این شرکت در این باره وجاهت قانونی ندارد.

در این بیانه مطرح شد: صلاحیت تصمیم گیری در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و صدور مجوز در این باره صرفاً از سوی سازمان توسعه تجارت صورت می‌گیرد. همچنین شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران نیز وظیفه ایجاد زمینه برای برگزار کنندگان را بر عهده دارد.

در پایان این بیانیه آمده است: یادآوری می‌شود؛ براساس موارد یاد شده این شرکت بنا دارد تمامی رویدادهای تعیین شده در تقویم نمایشگاهی ۹۹ را با رعایت پروتکل بهداشتی مورد تائید ستاد ملی کرونا برگزار کند و نمایشگاه حمل و نقل ریلی نیز از این قاعده مستثنی نیست.