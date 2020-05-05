هدف حملات رژیم صهیونیستی به سوریه چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی تحلیلگر مسائل بین الملل در کانال تلگرامی خود درباره حملات رژیم صهیونیستی به سوریه نوشت:" این تصویری است از محل هایی که اسراییل امشب در سوریه بمباران کرده. طبعا اینجا جای ارزیابی دقیق چنین پدیده ای نیست ولی نکته ای را می خواهم اینجا تاکید کنم. هدف این حملات جلوگیری از گسترش حضور ایران و مقاومت در سوریه نیست. این حضور از جنسی است که به این شیوه متوقف نمی شود چنانکه تا امروز نشده. هدف هجمه به ذهنیت راهبردی بشار اسد و رهبران سوریه است تا حس کنند هزینه های حضور ایران در سوریه دارد زیاد می شود و ایران باید برود. مشکل اسراییل این است که درک نمی کند اسد کاملا می فهمد بدون ایران موشک بعدی وسط دمشق فرود خواهد آمد. اسراییل باید بپذیرد ‘جبهه سوم’ شکل گرفته. به این روش، فقط فعال شدن آن را جلو می اندازد."