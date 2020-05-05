اوضاع برای نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق بسیار دشوار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سعد المطلبی یک نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرد: مصطفی الکاظمی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه با مشکلات زیادی برای پایان دادن به اختلافات درباره اسامی وزیران کابینه روبرو است.
وی افزود: ائتلاف دولت قانون بر مخالفت با مصطفی الکاظمی به سبب سازوکارش در انتخاب وزیران اصرار دارد و ما متوجه تردید زیاد ائتلاف های سائرون و فتح در حمایت از نخست وزیر مامور تشکیل کابینه شده ایم.
المطلبی گفت: اوضاع برای نخست وزیر مامور تشکیل کابینه بسیار دشوار شده است به ویژه پس از افزایش خواسته های مردمی و بحران اقتصادی و امنیتی که کشور با آن روبرو است.
این در حالی است که قبلا «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان این کشور اعلام کرد که نشست پارلمانی برای تصویب برنامه دولت و وزرای پیشنهادی برای کابینه «مصطفی الکاظمی» روز چهارشنبه برگزار میشود.
گفتنی است که یکشنبه هفته آینده، مهلت قانونی و یک ماهه مصطفی الکاظمی برای اخذ رأی اعتماد از پارلمان به پایان میرسد.
منابع عراقی میگویند که الکاظمی اسامی وزرای مورد نظر خود را به فراکسیونهای پارلمانی ارائه کرده و منتظر تعیین جلسه رأی اعتماد است.
این در حالی است که پیش از این، مصطفی الکاظمی با انتشار یک پست توئیتری تأکید کرد: «مسئولیتی که در شرایط سخت کنونی و در سایه چالشهای اقتصادی و بهداشتی و امنیتی پذیرفتهام یک مسئولیت ملی است».
وی در ادامه افزود: «کابینهای که درصدد تشکیل آن هستم، باید متناسب با بحرانهای کنونی کشور و حل آنها باشد».
گفتنی است که برهم صالح، رئیس جمهور عراق ۲۱ فروردین ماه سال جاری بعد از ناکامی و انصراف «عدنان الزُرفی»، نخستوزیر مأمور به تشکیل کابینه که از ائتلاف العبادی بود، مصطفی الکاظمی- رئیس فعلی استخبارات عراق (اطلاعات) - را برای تشکیل کابینه مکلف کرد.
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