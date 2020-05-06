به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیمی در این جلسه با تأکید بر استاندارد سازی مسائل اجتماعی و عدم حرکت شهرسازی متناسب با چشم انداز آن، ضعف مسائل فرهنگی و عدم توجه خورده فرهنگ‌ها را در کنار کاستی در موضوعات بهداشتی مانند تصفیه خانه را از مشکلات شهر صدرا که موجب نارضایتی مردم شده دانست و افزود: براساس ضرب الاجل دادستان فارس، بنا بود این تصفیه خانه در بهمن ماه افتتاح شود اما درخواست دادند تا اردیبهشت ۹۹ به آنها مهلت مجدد داده شود که متأسفانه تاکنون راه اندازی نشده و موجب نارضایتی مردم شده است. دستگاه قضائی تصمیم دارد تا اگر در زمان مناسب تصفیه خانه راه اندازی نگردد مستند به عدم اجرای مقررات ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل رعایت حقوق عامه ضمن تشکیل پرونده قضائی جهت مسئولان آب و فاضلاب با آنان برخورد نماید.

معاون دادستان استان فارس با اشاره به ضعف در حوزه فرهنگی و عدم توجه به آداب و رسوم و فرهنگ‌ها گفت: امروز دستگاه‌های مختلف و ادارات کل، شهر صدرا را رها کرده اند؛ از طرفی به علت جذابیت حوزه املاک، زمینه ساز ایجاد فساد شده که همه این عناصر از عوامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی است.

وی گفت: همه ما در پیشگاه خداوند و ائمه اطهار (ع) و شهدا مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم. هر دستگاهی باید وظایف خود را به نحو مطلوب و قانونی انجام دهد. آیت الله رئیسی تکلیف کرده که ورود دادستانی، ورودی دقیق و مؤثر باشد. در زمینه رعایت حقوق مردم با هیچ دستگاهی مماشات نخواهیم کرد و در مقابله با تصرفات ملکی هم با متصرف برخورد می‌گردد و هم با مدیری که باید مراقبت می‌نمود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا در این جلسه با اشاره به اقدامات عمرانی در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و.. توسط شرکت عمران به تشریح طرح جامع شهر و ضرورت نگاه راهبردی به شهر صدرا پرداخت و گفت: شهر جدید صدرا به لحاظ موقعیت جغرافیایی کم نظیر و همجواری آن با کلان شهر شیراز و دسترسی آسان خصوصاً با تکمیل مسیرهای دسترسی بزرگراه صدرا-دوکوهک و بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همچنین مسیر آتی الاحداث قره پیری و همچنین وجود مجموعه‌های بزرگ درمانی، آموزش عالی و گردشگری به عنوان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه شهر محسوب می‌شود.

خلیل حاجی پور با اشاره به اقدامات انجام شده توسط شرکت عمران به ارائه گزارشی از برخی پروژه‌های پیش رو پرداخت و ادامه داد: ساخت دو مجموعه آموزشی با اعتبار بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال آغاز گردیده که امیدواریم تا پایان امسال به بهره برداری برسد همچنین یک مهدکودک در یکی از مجموعه‌های مسکن مهر کلنگ زنی خواهد شد.

وی افزود: در سال جاری سه مجموعه پلیس آگاهی، پلیس فتا و پلیس راهور در زمینی به مساحت ۳ هزار متر احداث خواهد شد و همچنین عملیات اجرایی قطار برقی شهر جدید صدرا آغاز خواهد شد.

حاجی پور ادامه داد: مجموعه فرهنگسرای قرآن با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال یکی از پروژه‌های شاخص شهر صدراست که آماده بهره برداری است و مصلی شهر صدرا با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال عملیات اجرایی آن آغاز گردیده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا با بیان اینکه شرکت عمران هیچ تکلیف قانونی در قبال ساخت پروژه‌های زیربنایی ندارد و وظیفه آن تأمین خدمات زیربنایی است به معاون داستان افزود: طبق ماده ۵ قانون شهرهای جدید کلیه دستگاه‌ها از جمله وزارتخانه‌ها و نیروی انتظامی و… مکلفند ضمن همکاری خدمات رسانی به شهروندان شهرهای جدید به گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام به تأمین اعتبارات کنند که متناسب با پیشرفت عملیات و اسکان خدمات مورد نیاز شهر، بخشی از اعتبارات استانی به شهرهای جدید اختصاص داده شود.

خلیل حاجی پور ضمن بیان اعتبارهای هزینه شده در شهر صدرا گفت: بالغ بر ۷۰ درصد درآمد شرکت عمران صدرا در شهر صدرا هزینه می‌شود.