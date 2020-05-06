کتیبه ژنرال بار دیگر خواندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات شهید کاظمی دومین چاپ از رمان «کتیبه ژنرال» اثر صحرایی را منتشر کرد. این رمان بر اساس زندگی سردار شهید اسکندری تألیف شده است.

اکبر صحرایی به منظور تألیف این رمان در بازه زمانی پنج ساله به تحقیق میدانی، مصاحبه با شخصیت‌های گوناگون و سفرهای متعدد پرداخت و در نهایت نیز این رمان را در ۱۰۰۰ صفحه و در دو جلد تحت عنوان قصرالدشت و قمحانه به چاپ رساند.

«کتیبه ژنرال» راوی حوادثی است که شروع آن به شش دهه قبل از انقلاب اسلامی می‌رسد و در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پایان می‌رسد.

جنگ‌ها و حوادث تاریخی متعدد، ترور، کودتا، حادثه طبس، درگیری‌های سیاسی در ایران، عراق و سوریه و… بخشی از داستان این رمان هزار صفحه‌ای را تشکیل می‌دهد.

اکبر صحرایی متولد ۱۳۳۹ شیراز است. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی رشته مدیریت ادامه داده است. وی پیش از این در جایزه ادبی جلال آل احمد نیز تجلیل شده بود.

صحرایی پیش از این رمان «کتیبه ژنرال» را از منظر تعدد پرداخت به حوادث تاریخی؛ به عنوان جنگ و صلح خودش معرفی کرده بود.

چاپ دوم رمان کتیبه ژنرال در دو مجلد و ۱۰۱۵ صفحه توسط انتشارات شهید کاظمی روانه کتابفروشی‌ها شده است.