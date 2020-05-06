«سینا کمالخانی» از راهیابی به مجلس یازدهم باز ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سرانجام وضعیت منتخب مردم تفرش، گفت: آنچه که برای ما روشن شد بعد از بررسیهای مفصلی که اعضای شورای نگهبان داشتند و استعلام از دستگاههای ذیربط صورت گرفت، معلوم شد که آن مؤسسهای که گواهی تحصیلی را صادر کرده است دارای مجوز رسمی نیست و طبیعتاً مدرک صادر شده از سوی آن مؤسسه هم فاقد اعتبار است.
وی افزود: امروز گزارشی از سوی برخی از اعضای محترم شورای نگهبان مطرح شد و نهایتاً رأی شورای نگهبان این بود که منتخب تفرش و آشتیان از راه یابی به مجلس یازدهم باز میماند.
سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه با بیان اینکه مراتب به صورت مکتوب به وزارت کشور اعلام خواهد شد، تصریح کرد: دستگاههای ذیربط میتوانند موضوع را از طریق دستگاه قضائی پیگیری کنند که آیا جعلی (در مدرک تحصیلی سینا کمالخانی) صورت گرفته است یا نه، اما آنچه برای ما مسجل شد این بود که مدرک تحصیلی او (منتخب تفرش) فاقد اعتبار رسمی است.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی مدعی هستند که تعداد دیگری از منتخبان مجلس یازدهم دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند، پاسخ شما به این ادعاها چیست؟ گفت: طبیعتاً اگر هر مرجعی که در صلاحیتش باشد میتوانند طبق اختیاراتش اقدام کند، اما آنچه برای ما گزارش شده بود فقط درباره مدرک تحصیلی منتخب تفرش بود که غیر از این، گزارش رسمی و مستندی برای ما ارسال نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون انتخابات و نقش این طرح در تضعیف نقش نظارتی شورای نگهبان، گفت: بخش عمده ای از جلسه امروز شورای نگهبان صرف رسیدگی به همین مصوبه شد، مصوبه از جهات مختلف دارای ابهامات متعدد و ایرادات متعدد شرعی و قانونی اساسی است که ان شاء الله در ظرف زمان قانونی خودمان به مجلس اعلام نظر خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان راجع به سه اساسنامه مربوط به فدراسیونهای ورزشی که از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شده است، گفت: یکی از مصوبات در رابطه با کمیته ملی المپیک بود که بررسیهای شورا انجام شده و ایراداتی داشته است که این ایرادات برای هیئت وزیران ارسال خواهد شد، دو اساسنامهی دیگر نیز در دستور بررسی است که ظرف هفته آینده اعلامنظر میشود.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که پیشتر نظر شخصی خود را راجع به طرح دوفوریتی اخیر که بعد از تعطیلات کرونایی ناگهان مجلس آن را مطرح کرده است، گفت: نمایندگان محترم اختیار دارند و میتوانند هر مصوبهای را وضع بکنند و شورای نگهبان هم براساس اختیاراتش اعلامنظر میکند؛ اما آنچه که قبلاً بیان کردم صرفاً بحث مصلحتاندیشانهای از وضعیت کشور و مجلس بود.
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