  1. سیاست
  2. سایر
۴ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۶

ژاپن درصدد تعیین ضرب الاجل جدید برای کره شمالی است

ژاپن درصدد تعیین ضرب الاجل جدید برای کره شمالی است

ژاپن در تلاش است تا با رایزنی با کشورهای آسیایی و اروپایی ضرب الاجل جدیدی را برای توقف فعالیت های هسته ای کره شمالی تعیین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "تارو آسو" وزیر امور خارجه ژاپن به اروپا سفر می کند تا با رایزنی با همتایان خود در قاره سبز، ضرب الاجل جدیدی را برای توقف فعالیت های هسته ای کره شمالی تعیین کند.

بر اساس این گزارش، آسو پیش از سفر به اروپا در تاریخ 3 ژوئن ( 13 خرداد ) به کره جنوبی سفر می کند تا در نشستی با همتایان چینی و کره ای خود درباره چگونگی برخورد با پیونگ یانگ به رایزنی بپردازد.

مکان مذاکرات وزیران امور خارجه سه کشور ژاپن، کره جنوبی و چین جزیره جیجو در جنوب کره جنوبی خواهد بود.

در حالی که موضوع هسته ای کره شمالی هم اکنون همانند یک کلاف سردرگم به نظر می رسد؛ کشورهای حاضر در مذاکرات شش جانبه در تلاش هستند تا به نوعی مشکلات به وجود آمده در این راه را بر طرف کرده و پیونگ یانگ را به توقف فعالیت های هسته ای خود متقاعد کنند.

در همین زمینه ، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات شش جانبه اعلام کرد : ظرف یک ماه آینده وضعیت دارایی های مسدود شده کره شمالی در بانک ماکائو مشخص می شود.

یادآور می شود مناقشه بر سرحسابهای بانکی کره شمالی که براثر فشار آمریکا در بانک( BDA) ماکائو مسدود شده بود؛ هرگونه پیشرفت در مذاکرات شش جانبه را با شکست روبرو کرده است.
 
      

کد مطلب 491918

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها