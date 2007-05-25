ژاپن درصدد تعیین ضرب الاجل جدید برای کره شمالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "تارو آسو" وزیر امور خارجه ژاپن به اروپا سفر می کند تا با رایزنی با همتایان خود در قاره سبز، ضرب الاجل جدیدی را برای توقف فعالیت های هسته ای کره شمالی تعیین کند.

بر اساس این گزارش، آسو پیش از سفر به اروپا در تاریخ 3 ژوئن ( 13 خرداد ) به کره جنوبی سفر می کند تا در نشستی با همتایان چینی و کره ای خود درباره چگونگی برخورد با پیونگ یانگ به رایزنی بپردازد.

مکان مذاکرات وزیران امور خارجه سه کشور ژاپن، کره جنوبی و چین جزیره جیجو در جنوب کره جنوبی خواهد بود.

در حالی که موضوع هسته ای کره شمالی هم اکنون همانند یک کلاف سردرگم به نظر می رسد؛ کشورهای حاضر در مذاکرات شش جانبه در تلاش هستند تا به نوعی مشکلات به وجود آمده در این راه را بر طرف کرده و پیونگ یانگ را به توقف فعالیت های هسته ای خود متقاعد کنند.

در همین زمینه ، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات شش جانبه اعلام کرد : ظرف یک ماه آینده وضعیت دارایی های مسدود شده کره شمالی در بانک ماکائو مشخص می شود.

یادآور می شود مناقشه بر سرحسابهای بانکی کره شمالی که براثر فشار آمریکا در بانک( BDA) ماکائو مسدود شده بود؛ هرگونه پیشرفت در مذاکرات شش جانبه را با شکست روبرو کرده است.



