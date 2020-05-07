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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۵۰

با انتشار بیانیه‌ای؛

جو بایدن: آمریکا باید به تل آویو فشار وارد کند

جو بایدن: آمریکا باید به تل آویو فشار وارد کند

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که آمریکا باید به تل آویو جهت «به خطر نیافتادن طرح دو دولتی» فشار وارد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «جو بایدن»، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که واشنگتن باید به تل آویو فشار وارد کند که کاری انجام نشود تا اجرای طرح «دو دولتی سازمان ملل» درباره فلسطین به خطر بیافتد.

این نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این مواضع خود را با اشاره به اعلام نشانه‌هایی از سوی تل آویو برای الحاق مناطقی از کرانه باختری به دیگر مناطق اشغالی اعلام کرده است.

«جو بایدن»، در عین حال افزوده است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کمک‌ها به فلسطین را از سر می‌گیرد و کنسولگری آمریکا در بیت المقدس شرقی و همچنین دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن را بازگشایی خواهد کرد.

به گفته بایدن، یکی از اولویت‌ها در حال حاضر در مسئله صلح فلسطین باید از سرگیری گفتگو با فلسطینی‌ها و فشار بر اسرائیل باشد تا اقدامی را برای به خطر انداختن طرح سازمان ملل موسوم به «طرح دو دولتی» انجام ندهد.

این ادعاهای نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی بیان شده که آمریکا از چند ماه پیش به این سو طرح ادعایی خود موسوم به «معامله قرن» را درباره فلسطین منتشر کرده است. این طرح تا کنون نه تنها با مخالفت گسترده در میان فلسطینی‌ها و کشورها منطقه روبرو شده، بلکه حتی سازمان ملل و برخی کشورهای اروپایی نیز اجرای آن را رد کرده‌اند.

کد مطلب 4919449

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    نظرات

    • رامين IR ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
      0 0
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      همين حرفش باعث شكست خوردنش در انتخابات ميشه.

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