به گزارش خبرنگار مهر، رضا نقدی ظهر پنج‌شنبه در جلسه وبینار با موضوع ارزشیابی فرآیند یاددهی و یادگیری در بستر الکترونیکی به میزبانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان سمنان، بابیان اینکه آموزش مجازی در این دانشگاه به دلیل شیوع ویروس کرونا از نیمه دوم اسفندماه ۹۸ در دستور کار قرار گرفت، ابراز داشت: ۲۵ درصد از دروس دانشگاه با استفاده از بستر Adobe Connect، به صورت آنلاین ارائه‌شده است.

وی بابیان اینکه هفت کمیته فنی با محوریت معاونت آموزشی استان سمنان با سرفصل‌های مختلف در واحدهای استانی تشکیل شد، افزود: تلاش شد تا دروس در این دانشگاه به صورت آنلاین و آفلاین ارائه شود که با استفاده از این نرم افزار این مهم به‌خوبی تحقق یافت.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای سمنان از راه‌اندازی سامانه بومی آموزش مجازی در این دانشگاه خبر داد و ابراز داشت: این سامانه بخش‌های مجازی، ویدئو کنفرانس، اتوماسیون اداری، تغذیه، خوابگاه، کتابخانه و انبارداری را تشکیل می‌دهد و همچنین قابلیت بسط در سطح کشوری را نیز دارد.

مدیر گروه آموزش مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این وبینار، بابیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه‌ای یکی از پیشگامان آموزش الکترونیکی است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی بلند مدت برای آموزش الکترونیکی و اینترنت رایگان برای آموزش مجازی که مستلزم معرفی آی‌پی سرورهای آموزش مجازی دانشگاه‌ها به وزارت ارتباطات بود، انجام‌شده است.

سید علی اکبر صفوی بابیان اینکه برگزاری کلاس‌های عملی به صورت مجازی و باوجود نرم افزارهای شبیه‌سازی و سایر فناوری‌ها قابل انجام است، افزود: لینک مربوط به آموزش مجازی از روز یکشنبه ۲۴ فروردین در سایت وزارت علوم قرارگرفته است و تمامی بخشنامه‌ها و وبینارهای انجام‌شده و غیره نیز در آن قرار دارد.