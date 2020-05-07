کشف شکر قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در خلخال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید هادی موسوی بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالای این فرماندهی با هماهنگی مرجع قضائی ۲۵ تن شکر قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال را از یک انبار اختفای کالای قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط کردند.

وی از تشدید مبارزه با کالای قاچاق و احتکار از زمان شیوع بیماری کرونا خبر داد و افزود: در این رابطه یک نفر متهم نیز با تشکیل پرونده مقدماتی به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خلخال گفت: با تلاش مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالای خلخال یک محموله قاچاق چوب صنعتی و جنگلی به وزن ۹.۵ تن نیز در این شهرستان کشف و ضبط و پس از تشکیل پرونده، متهمان تحویل مقام‌های قضائی شدند.

سرهنگ موسوی از دستگیری سارق درختان باغ‌های حاشیه شهر خلخال خبر داد و افزود: سارق دستگیر شده در ماه‌های اسفند و فروردین ماه امسال با استفاده از خلوتی باغ‌های به خاطر شیوع بیماری کرونا اقدام به قطع ده‌ها اصله درخت تبریزی، بید و صنوبر از باغ‌های حاشیه شهر کرده و پس از تبدیل درختان به قطعات کوچک‌تر اقدام به فروش آن می‌کرد.

وی همچنین به افزایش موارد کشف سرقت در بهار امسال اشاره کرد و گفت: سارقان آیفون‌های منازل خلخال نیز که به شکل گسترده اقدام به سرقت می‌کردند، با تلاش مأموران پلیس آگاهی دستگیر شدند.