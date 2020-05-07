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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۷:۱۳

فرمانده انتظامی خلخال خبر داد

کشف شکر قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در خلخال

کشف شکر قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در خلخال

اردبیل- فرمانده انتظامی شهرستان خلخال از کشف شکر قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در شهرستان خلخال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید هادی موسوی بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالای این فرماندهی با هماهنگی مرجع قضائی ۲۵ تن شکر قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال را از یک انبار اختفای کالای قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط کردند.

وی از تشدید مبارزه با کالای قاچاق و احتکار از زمان شیوع بیماری کرونا خبر داد و افزود: در این رابطه یک نفر متهم نیز با تشکیل پرونده مقدماتی به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خلخال گفت: با تلاش مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالای خلخال یک محموله قاچاق چوب صنعتی و جنگلی به وزن ۹.۵ تن نیز در این شهرستان کشف و ضبط و پس از تشکیل پرونده، متهمان تحویل مقام‌های قضائی شدند.

سرهنگ موسوی از دستگیری سارق درختان باغ‌های حاشیه شهر خلخال خبر داد و افزود: سارق دستگیر شده در ماه‌های اسفند و فروردین ماه امسال با استفاده از خلوتی باغ‌های به خاطر شیوع بیماری کرونا اقدام به قطع ده‌ها اصله درخت تبریزی، بید و صنوبر از باغ‌های حاشیه شهر کرده و پس از تبدیل درختان به قطعات کوچک‌تر اقدام به فروش آن می‌کرد.

وی همچنین به افزایش موارد کشف سرقت در بهار امسال اشاره کرد و گفت: سارقان آیفون‌های منازل خلخال نیز که به شکل گسترده اقدام به سرقت می‌کردند، با تلاش مأموران پلیس آگاهی دستگیر شدند.

کد مطلب 4919687

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