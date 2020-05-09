جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ ۲۶ارز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه بیستم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۳۵۰ ریال افزایش به قیمت ۵۲ هزار و ۱۰۸ ریال و هر یورو نیز با ۶۲۳ ریال رشد به قیمت ۴۵ هزار و ۹۹۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۲۵۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۹۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۱۱۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۰۴ ریال، روپیه هند ۵۵۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۷۲۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۳۰۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۳۷۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۰۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۹۹۰ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۷۷۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۹۰ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۹۲۶ ریال، روبل روسیه ۵۷۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۴۴۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۷۳۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۱۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۵۲ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۹۱ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۷۶ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۵۸۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۸۳۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۹۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۴۳۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۲۹ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۱۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۱۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۲۴۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۱۹۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.