تولید زیردریایی توریستی با دید ۳۶۰ درجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت آمریکایی تریتون از تولید زیردریایی توریستی به نام دیپ ویو ۲۴ خبر داده که برای فرو رفتن به عمق آب دریاها و مشاهده حیات زیرآبی و لذت بردن از آن تولید شده است.

این زیردریایی که ظرفیت جابجایی ۲۴ مسافر را دارد، می‌تواند به عمق ۱۰۰ متری آب فرو رود و برای روشن کردن محیط اطراف خود مجهز به ده لامپ قدرتمند ال ای دی با ظرفیت ۲۰ هزار لومن است. پنجره‌های بزرگ و قدی با ضخامت ۵.۵ اینچ مشاهده نمای ۳۶۰ درجه از محیط را ممکن می‌کنند.

زیردریایی یادشده به صورت ماژولار طراحی شده و لذا می‌توان ظرفیت حمل مسافر آن را بین ۱۲ تا ۶۶ نفر تنظیم کرد. مدل ۲۴ نفره این زیردریایی ۱۵ متر طول و ۵۵ هزار کیلوگرم وزن دارد. سیستم ناوبری و موتورهای این زیردریایی به صورت برقی طراحی شده و با یک بار شارژ باتری امکان استفاده از آن به مدت ۱۴ ساعت وجود دارد. حداکثر سرعت این زیردریایی به ۵.۵ کیلومتر در ساعت می‌رسد.