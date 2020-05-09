بیش از ۸۸۰  چشمه سرویس بهداشتی بوستان ها ضدعفونی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی با اشاره به این مطلب گفت: بر اساس تأکیدات مکرر صورت پذیرفته در خصوص لزوم رعایت کلیه الزامات بهداشتی و پیشگیرانه و تأمین تمامی تجهیزات بر اساس دستورالعمل های ابلاغی به منظور پیشگیری از کرونا، ضدعفونی سرویس های بهداشتی سه نوبت در روز از ابتدای اسفندماه در سطح تمامی بوستان ها در دستور کار قرار گرفت.

فرخی افزود: در این طرح ۸۸۵ چشمه سرویس بهداشتی در بوستان ها و سطح معابر منطقه چهار ضد عفونی و گندزدایی شد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در طرح مبارزه با کرونا گفت: در ادامه فعالیت ها منطقه چهار جهت جلوگیری از کووید ۱۹ و با توجه به باز شدن بوستان ها، ضد عفونی المان های بوستانی به همراه وسایل بازی کودکان و وسایل بدنسازی در ۲۵۰ بوستان منطقه به طور مستمر انجام می شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه چهار در پایان ضمن توصیه به مردم فهیم منطقه در خصوص جلوگیری از ترددهای غیرضروری درخواست کرد تا به منظور از بین بردن سریع تر این بیماری در صورت حضور در بوستان ها فاصله اجتماعی را رعایت کنند.