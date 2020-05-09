به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو٬ کتاب‌فروشی‌های سوییس با اجازه دولت می‌توانند بعد از مدت‌ها قرنطینه به خاطر گسترش ویروس کرونا٬ از روز دوشنبه یازدهم ماه می (۲۲ اردیبهشت) دوباره درهای خود را به روی مخاطبان باز کنند.

از دو روز دیگر، کتاب‌فروشی‌های سوییسی می‌توانند با استفاده از ژل ضدعفونی‌کننده دست، دستکش و ماسک و همچنین با قبول کردن تعداد محدودی از مشتریان که فقط می‌توانند از کارت‌های بانکی استفاده کنند، به مشتریان خدمت‌رسانی کنند.

به این مناسبت و برای حمایت از کتاب‌فروشی‌ها، انجمن کتاب سوییس کمپینی در سطح کشور راه‌اندازی کرده است تا مردم را وارد عمل کند.

اما بازه قرنطینه به کتاب‌فروشی‌های این کشور آسیب وارد کرده و در ضمن وقتی آنها دوباره فعالیت خود را شروع کنند به اندازه قبل مشتری نخواهند داشت. به همین دلیل انجمن سوییس لیور یا انجمن کتاب سوییس که مسئولیت حمایت از کتاب‌های فرانسوی زبان در سوییس و فراتر از آن را بر عهده دارد، خواستار «ایستادن کامل در کنار ناشران سوییسی» شده است.

این انجمن کمپینی به نام «من یک کتاب سوییسی می‌خرم» راه‌اندازی کرده و از کتاب‌خوان‌ها خواسته هر یک حداقل یک کتاب بخرند. این انجمن کمک می‌کند کتاب‌فروشی‌ها جدیدترین آثار منتشرشده از ناشران و نویسندگان سوییسی را به نمایش بگذارند و از عموم مردم دعوت کرده «به کتاب‌فروشی‌ها بیایند تا این آثار را ببینند و از ناشران و نویسندگان حمایت کنند».

این در حالی است که بیشتر کتاب‌فروشی‌های سوییس در دوران قرنطینه فعالیت خود را کاملاً متوقف نکردند و بسیاری از آن‌ها فعالیت خود را در شبکه‌های اجتماعی افزایش دادند و با توجه بیشتر به این شبکه‌ها٬ سفارش‌های آنلاین خود را نیز تقویت کرده و آن‌ها را با پست یا از طریق ارسال با موتور و دوچرخه به دست مشتری رساندند.

برخی از کتاب‌فروشی‌ها نیز بر فروش کتاب به دانش‌آموزان و آموزگاران تمرکز کرده بودند تا آمار فروش آنها پایین نیاید.

با این حال کتاب‌فروشی‌ها نتوانستند از تعدادی از بسته‌های حمایتی وزارت فرهنگ فدرال سوییس بهره ببرند و حالا نیازمند حمایت مردمی هستند.

کتاب‌فروشی‌های فرانسوی زبان سوییس با آغاز بحران کرونا و از ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) سعی کردند تا از بروز فاجعه اقتصادی در این شغل جلوگیری کند و از طریق وب‌سایت٬ فیس بوک٬ ایمیل یا تلفن با مشتریان خود تماس گرفتند تا آنها را از امکان سفارش دادن کتاب مطلع سازند.

این کتاب‌فروشی‌ها و به ویژه کتاب‌فروشی‌های کوچک محلی تلاش کردند با تکیه بر این شعار که از کتاب‌فروشی‌های محلی حمایت شود نه اینکه راه برای ورود آمازون باز شود٬ مردم را به خرید از این فروشگاه‌ها علاقه‌مند سازند.

در عین حال برخی از کتاب‌فروشی‌ها به رکوردهای خوبی هم دست یافتند و حتی ظرف ۲۴ ساعت موفق به فروش ۱۱۰۰ نسخه کتاب به صورت آنلاین شدند.

سوییس از نیمه شب ۱۷ مارس برای جلوگیری از گسترش شیوع کرونا همه فعالیت‌های غیرضروری را متوقف ساخت و تنها فروشگاه‌های مواد غذایی٬ داروخانه‌ها و دفاتر پست و بانک‌ها مجاز بودند تا به فعالیت خود ادامه دهند. این محدودیت ابتدا تا ۱۹ آوریل تمدید شد و بعد تا ۱۱ ماه می نیز ادامه یافت.