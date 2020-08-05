به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشرز ویکلی، گزارش جدیدی که توسط فدراسیون ناشران اروپا با هدف کمیسازی اثر پاندمی کووید -۱۹ بر ناشران اروپا منتشر شده، نشان میدهد که اثر این ویروس از لحظهای حس شد که کتابفروشیها در سراسر اروپا در مارس (اواخر اسفند) بسته شدند.
در این گزارش آمده: «اثر شدید پاندمی روی تقاضا واضح بود: فروش در کتابفروشیها در بیشتر کشورها که قرنطینه اعمال شده بود بین ۷۵ تا ۹۵ درصد کاهش پیدا کرد».
فقط با نگاه به نیمه دوم مارس، میزان فروش تا ۸۰ درصد در اسپانیا و ۷۵ درصد در ایتالیا کاهش پیدا کرده بود. در مقایسه، آلمان در همان بازه با کاهشی ۳۰ درصدی مواجه شد. آوریل حتی بدتر بود و فروش در بزرگترین کتابٰفروشیهای فرانسه کاهشی ۹۶ درصدی و در آلمان کاهشی ۴۷ درصدی داشت.
در نتیجه این کاهش فروش، سود خانههای نشر هم به شدت کاهش یافت. با استناد به گزارش، فروش کلی در فرانسه بین اواسط مارس و آوریل ۶۶ درصد افت کرد و یکی از بزرگترین انتشارات در اوایل آوریل ۹۰ درصد کاهش فروش داشت.
این گزارش میگوید «در ایتالیا نزدیک به یک سوم از کل ناشران تخمین ضرری بیش از ۷۰ درصد در گردش مالی ماه مارس خود داشتند» و اضافه کرد که بخش نشر آلمان ۵۰۰ میلیون یورو و اسپانیا ۲۰۰ میلیون یورو از دست داد.
ناشران سراسر اروپا شروع به معوق کردن یا حتی کنسل کردن انتشار عناوین مختلف کردند و خیلی از آنها از چالشهای نقدینگی نام بردند. ایتالیا احتمالاً شدیدترین ضرر را تجربه کرده و انتشار بیش از ۲۳ هزار عنوان معادل با حدود یک سوم بازده سالانه معوق یا کنسل شد.
نمایشگاههای کتاب از جمله نمایشگاههای بولونیا و لندن بسته شدند و تمام تجارتها و کسبوکارهای جانبی هم متوقف شد.
اما از سوی دیگر میزان فروش آنلاین کتابها رشد چشمگیری داشت. با استناد به گزارش فدراسیون ناشران اروپا، فروش آنلاین ۵۲ درصد در مارس و ۱۸۰ درصد در آوریل در بلژیک رشد داشت و بسیاری از پلتفرمهای آنلاین فرانسه شاهد فروش دو تا سه برابری در اوایل آوریل بودند.
در یک سال منتهی به اواسط آوریل، فروش آنلاین در ایتالیا برای نخستین بار از فروش فیزیکی در کتابفروشیها پیشی گرفت و سهمی ۴۷ درصدی از فروش کل را به خود اختصاص داد. در رومانی هم تا ژوئن میزان فروش آنلاین سهمی ۴۰ درصدی از فروش کل داشت. در آوریل، فروش فیزیکی در دبلیواچ اسمیت در بریتانیا ۸۵ درصد کم شد و فروش آنلاین ۴۰۰ درصد بالا رفت.
شاید یکی از تنها نکات مثبت گزارش این باشد که ۳۳ درصد از افراد در سراسر جهان حالا دارند در دوران پاندمی کتابهای بیشتری میخوانند یا به کتابهای صوتی بیشتری گوش میدهند.
فدراسیون در نتیجهگیری گزارش خود نوشته که «در این مرحله، تنها چیز قاطع این است که بخش کتاب ضربهای جدی از پاندمی کووید -۱۹ خورده که ابعاد دقیق آن هنوز مشخص نیست» و از مسئولان خواسته گامهایی برای ترمیم آسیب و بازسازی آینده بردارند.
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