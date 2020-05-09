نصب ۳ کیلومتر نیوجرسی در محور ایلام به مهران

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله دلخواه عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: پروژه بزرگ جداسازی محور چهارخطه مهران به ایلام با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال از سال گذشته به شکل ویژه آغاز شد که در ادامه اجرای این پروژه در محور ایلام – مهران (محدوده گلان تا صالح آباد) به طول سه کیلومتر کار جداسازی مسیر با نیوجرسی انجام شده است.



وی به تأثیر مثبت اقدامات ایمن‌سازی راه‌ها در کاهش سوانح رانندگی اشاره کرد و گفت: ایمن سازی راه‌های مواصلاتی خصوصاً نصب نیوجرسی موجب کاهش چشمگیر حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای می‌شود.



دلخواه عنوان کرد: محور ارتباطی ایلام به مهران بواسطه برگزاری کنگره عظیم اربعین حسینی و صادرات کالا از مرز بین المللی سپهبد شهید سلیمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.