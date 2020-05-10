راهنمای جامع چاپ آگهی «مفقودی برگ سبز خودرو» و اخذ المثنی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این مطلب با راهنمای جامعی از چاپ آگهی «مفقودی برگ سبز خودرو» و مراحل دریافت المثنی برگ سبز خودرو آشنا خواهید شد.
برگ سبز خودرو چیست؟
هر خودرو باید سه مدرک قانونی هویتی و مالکیتی را دارا باشد:
- برگ سبز خودرو
- سند کمپانی خودرو / سند رسمی
- کارت ماشین
شاید عجیب به نظر برسد که برای یک خودرو سه مدرک قانونی متفاوت با کارکرد مشابه وجود دارد. جالب این است که اگر حوصله دردسر ندارید، باید همه این مدارک را داشته باشید. واضح است که به دلیل اهمیت این مدارک، در صورت مفقود شدن آنها باید اقدام به تهیه المثنی کنید. در این مقاله به طور کامل به اقدامات لازم پس از مفقودی برگ سبز خودرو خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که آسانترین راه برای چاپ آگهی مفقودی ماشین و همچنین گرفتن المثنی برگه سبز چیست.
معرفی کوتاه سه مدرک هویتی و مالکیتی یک خودرو
سند کمپانی خودرو یا سند رسمی: سندی است که نشاندهنده اطلاعات مالکیتی خودرو است و توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر میشود. تنها، این سند مورد تأیید قوه قضائیه است و در صورتی که یک خودرو به هر دلیلی بخواهد در دادگاهها مورد دعوی قرار گیرد، این سند میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
برگ سبز خودرو: این مدرک هم کارکردی مشابه سند رسمی دارد، با این تفاوت که توسط نیروی انتظامی (پلیس راهور) صادر میشود و تنها مدرک مالکیتی مورد تأیید نیروی انتظامی است. اگر تا به حال مالک خودرویی بودهاید حتماً میدانید که شاید گذرتان هیچوقت به قوه قضائیه نخورد، ولی به پلیس راهور حتماً خواهد خورد!
کارت خودرو: کارت ماشین هم مانند دو مدرک قبل، یک مدرک هویتی و مالکیتی خودرو است و برای کاربردهای روزمرهتر استفاده میشود. کارت ماشین هم توسط نیروی انتظامی صادر میشود.
اقدامات ضروری پس از گم شدن برگ سبز ماشین
گام اول: مراجعه به سایت «پستیافته»
بلافاصله پس از گم شدن برگ سبز ماشینتان، به سایت « postyafteh.post.ir» مراجعه کنید تا از پیدا شدن احتمالی آن آگاه شوید.
گام دوم: چاپ آگهی مفقودی برگ سبز در روزنامه کثیرالانتشار (یک نوبت)
اگر موفق نشدید در سایت پستیافته برگ سبز خودروتان را پیدا کنید، باید بلافاصله اقدام به چاپ آگهی مفقودی برگ سبز خودرو در روزنامههای کثیرالانتشار کنید تا به طور رسمی گم شدن آن را اعلام کنید. چاپ آگهی مفقودی برگ سبز به دو دلیل ضروری است:
- برای دریافت المثنی برگ سبز خودرو ضروری است.
- امکان سوءاستفاده از برگ سبز مفقود شدهی خودروی شما را از بین میبرد.
گام سوم: مراجعه به مراکز تعویض پلاک با در دست داشتن مدارک لازم
در این مرحله میتوانید به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه کنید. توجه داشته باشید که تنها ۱۰ روز پس از چاپ آگهی گم شدن ماشینتان در روزنامه کثیرالانتشار میتوانید اقدام به درخواست المثنی کنید. همچنین در این مدت نیازی به مراجعه به کلانتری نیست.
مدارک مورد نیاز برای گرفتن المثنی برگ سبز خودرو
برای گرفتن المثنی برگ سبز ماشینتان باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنید. در هنگام مراجعه باید مدارک زیر را هم به همراه داشته باشید:
- آگهی مفقودی چاپ شده در یک روزنامه کثیرالانتشار
- برگۀ عدم خلافی خودرو با تاریخ جدید
- بیمهنامۀ شخص ثالث
- اصل و کپی کارت ملی
تمام این مدارک باید توسط مالک خودرو و یا وکیل قانونی آن تحویل داده شود.
حضور خودرو در هنگام درخواست المثنی برگ سبز آن لازم است.
تمام هزینههای صدور برگ سبز المثنی از طریق دستگاههای کارتخوان مستقر در مراکز تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) دریافت میشود.
اقدامات نهایی در رابطه برگ سبز المثنی
توجه داشته باشید که پیش از دریافت المثنی، نمیتوانید اقدام به فروش و یا هرگونه اقدام قانونی دیگر مرتبط با ماشینتان کنید. همچنین پس از اینکه المثنی به دستتان رسید، حتماً اطلاعات موجود در آن از جمله شماره موتور، شماره شاسی، شناسه وسیله نقلیه و کد ملی را به طور دقیق بررسی کنید و از صحت آن مطمئن شوید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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