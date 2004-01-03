انجام بيش از يك ميليون 700 هزار عمل جراحي سال گذشته در كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، در سال 78 به طور كلي 3 ميليون 596 هزار و 326 نفر در اين بيمارستان بستري شده اند كه از اين تعداد 3 ميليون و 464هزار و 504 نفر پس از بهبودي مرخص شده و يا به بيمارستانهاي ديگر منتقل شده اند و 69 هزار و 153 نفر فوت كرده اند.

بنا بر اين گزارش، در اين مدت، در صد تخت اشغالي 3/61 درصد و متوسط روزهاي بستري در بيمارستان 6/3 روز بوده است.

همچنين در سال 81 جمعاً 7 هزار و 345 واحد بهداشتي - درماني در كشور فعال بوده اند كه 3/97 درصد مربوط به وزارت بهداشت بوده اند.

بنا بر اين گزارش، در سال 81 با دستور كار قرار گرفتن 6 هزار و 969 طرح تحقيقاتي، شاخص طرح هاي تحقيقاتي نسبت به سال گذشته 24 درصد افزايش يافت.

اين گزارش مي افزايد: در سال 1381 تعداد تخت هاي ثابت موسسات درماني كشور به 110 هزار و 797 تخت رسيد كه نسبت به سال گذشته 51/1 درصد افزايش نشان مي دهد.