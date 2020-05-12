پیشنهاد باشگاه بنفیکا به ملی پوش فوتسال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «زیروزیرو» پرتغال در خبری اعلام کرد حسین طیبی ملی پوش فوتسال ایران که در حال حاضر عضو تیم غیرت قزاقستان است، مدنظر باشگاه بنفیکا قرار گرفته است.

این سایت نوشت: «از سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ طیبی که بی وقفه در تیم غیرت قزاقستان بازی کرده، یکی از برجسته ترین فوتسالیست های اروپا در سال های اخیر بوده است و حتی در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ جزو پنج بازیکن تاپ قرار گرفته است.

این بازیکن ملی پوش ایران حتی در دو تیم اصلی در کشورش (فولاد و گیتی پسند) حضور داشته و دو فصل هم در تیم نوریل نیکل روسیه بازی کرده است.

با جدایی آندره کوئلهو، برونو کوئلهو و چاگوئینا، بنفیکا مجددا خودش را برای فصل ۲۰۲۰-۲۰۲۱ تنظیم می کند. نیلسون میگوئل کاپیتان تیم براگا هم یکی دیگر از نام های محبوب برای حضور در بنفیکا است.»

به گزارش خبرنگار مهر، باید دید حسین طیبی که با بازی در کشورهای روسیه و قزاقستان یکی از بازیکنان ماجراجوی فوتسال ایران در سطوح بالا بوده است به پیشنهاد پرتغالی ها پاسخ مثبت می دهد یا خیر.