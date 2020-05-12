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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۴۴

توسط فرهنگسرای اخلاق؛

تولید پادکست «حکایت غربت» به مناسبت شب های قدر

تولید پادکست «حکایت غربت» به مناسبت شب های قدر

در آستانه فرا رسیدن لیالی قدر و ایام شهادت حضرت علی (علیه السلام)، دو پادکست با عنوان «حکایت غربت» برای انتشار در فضای مجازی توسط فرهنگسرای اخلاق تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن شب‌های قدر و شهادت مولای متقیان علی (علیه السلام)، پادکست صوتی «حکایت غربت» در قالب دو پادکست با موضوعات «شب ضربت خوردن پیشوای شیعیان امیرمومنان علی (ع)» و دیگری «ویژه شهادت اولین شهید محراب» برای انتشار در فضای مجازی تولید شده است.

در پادکست حکایت غربت (۱)، نحوه ضربت خوردن حضرت علی (ع) و اهمیت شب قدر و دلایل مخفی بودن شب قدر اشاره شده است و در پادکست حکایت غربت (۲) نیز که ویژه شب شهادت امیرمومنان (ع) تولید شده است، به حوادث پس از جنگ نهروان و سرکوب خوارج پرداخته شده و توصیه‌های حضرت علی (ع) قبل از شهادت به مسلمانان و اهل بیت خود و همچنین فضائل شب قدر بیان شده است.

این پادکست در شبهای نوزدهم و بیست و یکم ماه مبارک رمضان در اینستاگرام فرهنگسرای اخلاق و خانه‌های فرهنگ تابعه و همچنین کانالهای پیام رسان نیز بارگذاری و منتشر می‌شود.

فرهنگسرای اخلاق در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی جنب بوستان گلزار واقع است.

کد مطلب 4923600

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