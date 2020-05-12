تولید پادکست «حکایت غربت» به مناسبت شب های قدر

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن شب‌های قدر و شهادت مولای متقیان علی (علیه السلام)، پادکست صوتی «حکایت غربت» در قالب دو پادکست با موضوعات «شب ضربت خوردن پیشوای شیعیان امیرمومنان علی (ع)» و دیگری «ویژه شهادت اولین شهید محراب» برای انتشار در فضای مجازی تولید شده است.

در پادکست حکایت غربت (۱)، نحوه ضربت خوردن حضرت علی (ع) و اهمیت شب قدر و دلایل مخفی بودن شب قدر اشاره شده است و در پادکست حکایت غربت (۲) نیز که ویژه شب شهادت امیرمومنان (ع) تولید شده است، به حوادث پس از جنگ نهروان و سرکوب خوارج پرداخته شده و توصیه‌های حضرت علی (ع) قبل از شهادت به مسلمانان و اهل بیت خود و همچنین فضائل شب قدر بیان شده است.

این پادکست در شبهای نوزدهم و بیست و یکم ماه مبارک رمضان در اینستاگرام فرهنگسرای اخلاق و خانه‌های فرهنگ تابعه و همچنین کانالهای پیام رسان نیز بارگذاری و منتشر می‌شود.

فرهنگسرای اخلاق در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی جنب بوستان گلزار واقع است.