عناوین روزهای هفته ملی بدون دخانیات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید انصاری گفت: شعار ملی امسال "محافظت از سلامت عمومی در برابر ترفندهای صنایع دخانی و بیماری کرونا" خواهد بود.

انصاری افزود: عناوین زیر به عنوان روزشمار هفته ملی بدون دخانیات که مقرر است از ۶ تا ۱۲ خرداد ماه برگزار گردد، در نظر گرفته شده است:

۱. سه شنبه مورخ ۰۶/‏۰۳/‏۹۹‬ " مصرف دخانیات عامل تشدید کننده بیماری کرونا ویروس"

۲. چهارشنبه مورخ ۰۷/‏۰۳/‏۹۹‬ " ترک دخانیات یک ضرورت برای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس"

۳. پنجشنبه مورخ ۰۸/‏۰۳/‏۹۹‬ " محصولات نوپدید دخانی، گمراه کننده و اعتیاد آور"

۴. جمعه مورخ ۰۹/‏۰۳/‏۹۹‬ " صنعت دخانیات، تهدیدی برای سلامت همگانی"

۵. شنبه مورخ ۱۰/‏۰۳/‏۹۹‬ " اماکن عمومی عاری از دخانیات حقی برای همه"

۶. یکشنبه مورخ ۱۱/‏۰۳/‏۹۹‬ " نوجوانان و جوانان، در تیر رس صنایع دخانی"

۷. دوشنبه مورخ ۱۲/‏۰۳/‏۹۹‬ " افزایش مالیات بر محصولات دخانی، راهکار جهانی کاهش مصرف"