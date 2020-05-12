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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۵۶

عناوین روزهای هفته ملی بدون دخانیات اعلام شد

عناوین روزهای هفته ملی بدون دخانیات اعلام شد

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، عناوین روزهای هفته ملی بدون دخانیات را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید انصاری گفت: شعار ملی امسال "محافظت از سلامت عمومی در برابر ترفندهای صنایع دخانی و بیماری کرونا" خواهد بود.

انصاری افزود: عناوین زیر به عنوان روزشمار هفته ملی بدون دخانیات که مقرر است از ۶ تا ۱۲ خرداد ماه برگزار گردد، در نظر گرفته شده است:

۱. سه شنبه مورخ ۰۶/‏۰۳/‏۹۹‬ " مصرف دخانیات عامل تشدید کننده بیماری کرونا ویروس"

۲. چهارشنبه مورخ ۰۷/‏۰۳/‏۹۹‬ " ترک دخانیات یک ضرورت برای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس"

۳. پنجشنبه مورخ ۰۸/‏۰۳/‏۹۹‬ " محصولات نوپدید دخانی، گمراه کننده و اعتیاد آور"

۴. جمعه مورخ ۰۹/‏۰۳/‏۹۹‬ " صنعت دخانیات، تهدیدی برای سلامت همگانی"

۵. شنبه مورخ ۱۰/‏۰۳/‏۹۹‬ " اماکن عمومی عاری از دخانیات حقی برای همه"

۶. یکشنبه مورخ ۱۱/‏۰۳/‏۹۹‬ " نوجوانان و جوانان، در تیر رس صنایع دخانی"

۷. دوشنبه مورخ ۱۲/‏۰۳/‏۹۹‬ " افزایش مالیات بر محصولات دخانی، راهکار جهانی کاهش مصرف"

کد مطلب 4923688

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