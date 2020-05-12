عناوین روزهای هفته ملی بدون دخانیات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید انصاری گفت: شعار ملی امسال "محافظت از سلامت عمومی در برابر ترفندهای صنایع دخانی و بیماری کرونا" خواهد بود.
انصاری افزود: عناوین زیر به عنوان روزشمار هفته ملی بدون دخانیات که مقرر است از ۶ تا ۱۲ خرداد ماه برگزار گردد، در نظر گرفته شده است:
۱. سه شنبه مورخ ۰۶/۰۳/۹۹ " مصرف دخانیات عامل تشدید کننده بیماری کرونا ویروس"
۲. چهارشنبه مورخ ۰۷/۰۳/۹۹ " ترک دخانیات یک ضرورت برای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس"
۳. پنجشنبه مورخ ۰۸/۰۳/۹۹ " محصولات نوپدید دخانی، گمراه کننده و اعتیاد آور"
۴. جمعه مورخ ۰۹/۰۳/۹۹ " صنعت دخانیات، تهدیدی برای سلامت همگانی"
۵. شنبه مورخ ۱۰/۰۳/۹۹ " اماکن عمومی عاری از دخانیات حقی برای همه"
۶. یکشنبه مورخ ۱۱/۰۳/۹۹ " نوجوانان و جوانان، در تیر رس صنایع دخانی"
۷. دوشنبه مورخ ۱۲/۰۳/۹۹ " افزایش مالیات بر محصولات دخانی، راهکار جهانی کاهش مصرف"
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