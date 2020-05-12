تندیس سیامند رحمان در ورودی اشنویه بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام مام عزیزی در خصوص بزرگداشت یاد و خاطره سیامند رحمان قهرمان پارالمپیک در این شهرستان اظهارکرد: این تندیس در زمان حیات این قهرمان پارالمپیکی تهیه شده بود که مورد نوسازی و رنگ آمیزی قرار گرفت.

وی همچنین از نامگذاری یکی از اماکن اشنویه به نام زنده یاد سیامند رحمان خبر داد و اضافه کرد: یکی از اماکن ورزشی شهر اشنویه به نام سیامند رحمان نامگذاری می‌شود.

فرماندار اشنویه فرماندار اشنویه در خصوص احداث بنای یادبود جهان پهلوان سیامند رحمان در آرامگاه این ورزشکار افزود: این طرح برتر در محوطه ۸۰۰ متری مزار او در قلاتوک این شهر ساخته می‌شود.

سیامند رحمان، قوی‌ترین مرد معلول فوق سنگین وزنه‌برداری پارالمپیک و جهان، اوایل اسفند سال گذشته بر اثر ایست قلبی در منزلش در اشنویه جان به جان آفرین تسلیم کرد و در این شهر نیز به خاک سپرده شد.

سیامند رحمان، دارنده دو مدال طلای المپیک که به "قوی‌ترین ورزشکار معلول جهان" معروف بود، ۱۱ اسفند در ۳۱ سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت.