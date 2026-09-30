به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه نشست هماهنگی راهاندازی مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه با محوریت حبوبات و بهویژه نخود، با حضور معاون سازمان انرژی اتمی کشور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاونان تولیدات گیاهی و برنامهریزی سازمان، رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس هیئتمدیره انجمن نخود کشور، مدیران شرکتهای تولید بذر و بوجاری نخود و جمعی از مدیران و محققان جهاد کشاورزی برگزار شد.
در این نشست بر استفاده از ظرفیت پرتودهی برای کاهش آفات، کاهش مصرف سموم، افزایش ماندگاری محصولات و تقویت بازارپسندی و صادرات نخود کرمانشاه تأکید شد.
حسین صادقی، معاون سازمان انرژی اتمی کشور، با اشاره به سابقه فعالیت پرتودهی در ایران اظهار کرد: نخستین فعالیتهای پرتودهی کشور از سال ۱۳۶۴ در تهران آغاز شد و پس از آن مراکز مختلفی برای پرتودهی محصولات دارویی، پلیمری و غذایی راهاندازی شده است.
وی افزود: مرکز دهم یا یازدهم پرتودهی کشور با محوریت حبوبات و بهطور ویژه نخود در کرمانشاه راهاندازی خواهد شد تا ضمن کاهش آفات اصلی این محصول، شرایط انبارداری، بازارپسندی و صادرات آن نیز بهبود پیدا کند. وی همچنین بر ضرورت ایجاد پایانههای صادراتی در کنار مرکز پرتودهی تأکید کرد و گفت سامانه کرمانشاه قابلیت پرتودهی حبوبات و خشکبار را دارد.
حسن رستمزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، با تقدیر از پیگیریهای سازمان جهاد کشاورزی استان برای توسعه بخش کشاورزی گفت: استاندار کرمانشاه بر استفاده از ظرفیتهای سازمان انرژی اتمی در بخش کشاورزی تأکید ویژه دارد و اهمیت کاربرد صلحآمیز انرژی هستهای امروز بیش از گذشته روشن شده است.
وی افزود: تحریمها موجب شد ایران اسلامی با تکیه بر دانش بومی مسیر توسعه توانمندیهای خود را دنبال کند و در بخش کشاورزی نیز باید از ظرفیت علم و فناوری برای افزایش بهرهوری استفاده شود. برداشت بیش از ۳ هزار کیلوگرم نخود در هکتار در برخی مناطق در مقایسه با عملکردهای پایینتر، نمونهای از تأثیر دانش و فناوری بر تولید است و باید با توسعه فناوری، فاصله عملکردها کاهش یابد.
رستمزاد از آمادگی استان برای تأسیس دفتر انرژی اتمی در کرمانشاه خبر داد و گفت: کنترل آفات، امکان نگهداری بلندمدت محصولات، جلوگیری از جوانهزنی و ارتقای امنیت غذایی از جمله ظرفیتهایی است که میتوان از این مسیر دنبال کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز با تأکید بر اهمیت کنترل آفات در افزایش بازارپسندی محصولات اظهار کرد: با همکاری سازمان انرژی اتمی، ایجاد مرکز پرتودهی حبوبات بهویژه نخود در استان وارد مرحله عملیاتی میشود و این اقدام میتواند به تقویت جایگاه نخود کرمانشاه و تبدیل هرچه بیشتر آن به یک برند جهانی کمک کند.
فرهاد عزیزی، معاون برنامهریزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، نیز گفت: موضوع پرتودهی مطابق تأکید استاندار در دستور کار قرار گرفت و با همکاری سازمان انرژی اتمی، روند اجرای آن آغاز شده است.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به هزینههای بالای مبارزه با آفات اظهار کرد: استفاده از پرتودهی میتواند هزینههای سمپاشی را کاهش دهد و در کنترل آفات انباری و عقیمسازی حشرات مؤثر باشد.
جهانگیری، محقق نخود، نیز با اشاره به ظرفیت اقلیمی دالاهو گفت: در جهان تنها ۱۷ کشور بیش از ۲۰ هزار هکتار نخود کشت میکنند، در حالی که برخی شهرستانهای کرمانشاه به تنهایی چنین سطحی از کشت را دارند. نخود کرمانشاه از اعتبار جهانی برخوردار است و برای حفظ کیفیت این محصول، موضوع پرتودهی باید با جدیت دنبال شود.
ناصر مرادی، رئیس هیئتمدیره انجمن نخود کشور، با اشاره به ظرفیت صادراتی نخود کرمانشاه گفت: ایجاد مرکز پرتودهی میتواند زمینه توسعه صادرات این محصول را فراهم کند و پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ بیش از ۹۰ هزار تن نخود صادر شود.
داودی، تولیدکننده بذر حبوبات، نیز با اشاره به جایگاه کرمانشاه در تولید بذر کشور اظهار کرد: ۹۰ درصد بذر حبوبات کشور در کرمانشاه تولید میشود و استفاده از پرتودهی نخود برای کاهش آفات این محصول اهمیت زیادی دارد.
در ادامه این نشست، مدیران و کارشناسان حاضر دیدگاههای خود را درباره فرآیند پرتودهی و الزامات اجرای آن مطرح کردند و بر این موضوع تأکید شد که راهاندازی مرکز پرتودهی میتواند با کاهش مصرف سموم و کنترل آفات، ماندگاری و بازارپسندی محصولات را افزایش داده و زمینه توسعه صادرات حبوبات، بهویژه نخود کرمانشاه، را تقویت کند.
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