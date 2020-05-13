از سرگیری آنالیز تست‌ دوپینگ ورزشکاران ایران با یک نمونه مثبت

به گزارش خبرنگار مهر، تا پیش از اینکه کرونا باعث لغو فعالیتهای ورزشی در رشتههای مختلف شود، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) روند نمونه گیری از ورزشکاران را دنبال میکرد اگرچه به خاطر همین ویروس و بحرانی که ایجاد کرده بود، هیچیک از نمونه گیری ها وارد مرحله آنالیز و بررسی نشدند.
مجموع این نمونه گیری ها که مربوط به سال ۲۰۲۰ میلادی بودند، فریز شدند تا در موقعیتی مناسب نسبت به ارسال آنها به آزمایشگاههای آکردیته اقدام شود. این اقدام با عادیتر شدن شرایط کرونا در جهان در برنامه نادو قرار گرفته است.
از مجموع نمونه گیریهایی که افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران طی هفتههای ابتدایی سال جاری میلادی و تا پیش از لغو فعالیتهای ورزشی از ورزشکاران گرفتند، تاکنون نتیجه برخی اعلام شده است. یکی از این نتایج مثبت تشخیص داده شده است.
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ نشست بازبینی اولیه در مورد این تست را برگزار کرده است.
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران طی هفتههای ابتدایی سال جاری میلادی و تا پیش از لغو فعالیتهای ورزشی تعداد ۱۴۹ نمونه از ورزشکاران رشتههای مختلف گرفته بود. از مجموع این نمونهها، تعداد ۹۰ نمونه برای آزمایشگاه کلن آلمان ارسال شد و مسئولیت آنالیز ۵۹ تست هم به پزشکان قطری سپرده شد. بعد از قرارداد همکاری که سال گذشته میان ایران و قطر امضا شد، این نخستین مرحله همکاری رسمی نادو با قطریها به حساب میآید.
تستی که نتیجه اخیراً نتیجه آن مثبت اعلام شده از مجموع نمونههای ارسالی به آلمان بوده است.
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