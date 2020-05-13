شرایط تحصیل ۱۹۷۵ دانش آموز بازمانده از تحصیل در تهران مهیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی، با بیان اینکه رابطه معناداری بین فقر سواد و بیسوادی با افزایش جرم و جنایت و آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، اظهار داشت: هزینه کردن در امر آموزش و پرورش به نوعی سرمایه گذاری است و رویکرد پیشگیرانه دارد، همچنین ۱۹۷۵ نفر در استان تهران بازمانده از تحصیل هستند که تحصیل این افراد از طریق اعتبارات دهیاری‌ها پیگیری می‌شود.

استاندار تهران همچنین عنوان کرد: موضوع دیگر توسعه فضای کالبدی دانشگاه فرهنگیان است، چرا که این دانشکده صلاحیت لازم برای تربیت کسانی که قرار است امر آموزش، تعلیم و تربیت فرزندان را به عهده بگیرند، دارند پس نیاز به توجه ویژه دارد.

محسنی بندپی گفت: سرانه‌های آموزشی در استان تهران پایین است و اگر اختیار به خود استان داده شود تا ضمن برآورد داشته‌ها، نیازها و تقاضاها تدابیر لازم اتخاذ شود، اثرگذاری بیشتری دارد، چراکه در این زمینه مولدسازی اموال و دارایی مجموعه‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع کند.

وی همچنین با اشاره به بازگشایی مشروط مدارس از ۲۷ اردیبهشت تاکید کرد: با شیوع کرونا و تعطیلی مدارس، آموزش و پرورش شرایطی فراهم کرد که دانش‌آموزان از درس فاصله نگیرند، اکنون که برای رفع اشکال دانش آموزان مدارس بازگشایی می‌شود، ضدعفونی کردن مدارس باید مورد توجه قرار گیرد شهرستان‌های استان و همچنین شهرداری تهران این اقدام را در اولویت قرار دهند.

