کشف نخستین کتیبه‌ «میدان چوگان» ایران در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: طی بررسی‌های باستان‌شناسی و مردم‌شناسی اخیر در شهرستان الیگودرز توسط همکاران ما، عناصر معماری و تاریخی مهمی از نخستین میدان چوگان در لرستان و سومین میدان چوگان در کشور به دست آمده است.

وی، اظهار داشت: عناصر معماری مکشوفه شامل ۴ میل سنگی ایستاده و مربوط به دروازه‌های میدان چوگان هستند که یکی از آنها دارای کتیبه‌ای به زبان فارسی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، ضمن تبریک به مردم لرستان در خصوص کشف این اثر مهم، افزود: این میدان چوگان در روستای «خلیل‌آباد» در دامنه‌های «قالی‌کوه» و اشترانکوه قرار دارد که با توجه به قرارگیری این منطقه در محور گردشگری آبشار «آب‌سفید» و «شول‌آباد»، در آینده به نقاط توریستی استان اضافه خواهد شد.

یک کارشناس باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی لرستان نیز در این رابطه، بیان داشت: کتیبه‌ی مکشوفه بر بدنه میل سنگی دروازه‌ی میدان چوگان، به صورت غنچه‌ای و قارچی شکل، شامل ۴ مصرع شعر فارسی است که تاریخ ۱۱۱۶ هجری قمری را بر خود دارد که با اواسط دوره‌ی صفویه همزمان است.

عطا حسن‌پور، گفت: متن کتیبه نشان می‌دهد «یحیی بن یوسف» نوه «خلیل خان»، از حاکمان سرشناس بختیاری در دوره‌ی صفوی، بنای عمارتی را در این منطقه بنیان نهاده که مشرف به میدان چوگان بوده است و سنگ‌های پاک‌تراش به جای مانده از این عمارت، که اکنون در اطراف پراکنده شده‌اند، حکایت از شکوه و عظمت این بنا دارد.

وی، افزود: هر چهار میل سنگی از محل خود جدا و در سده‌های گذشته پس از تخریب میدان چوگان، به قبرستان «خلیل آباد» منتقل شده‌اند که از این تعداد سه میل سنگی که توسط سودجویان آثار فرهنگی-تاریخی در معرض تخریب و یکی از آنها را نیز شکسته بودند، به موزه مردم‌شناسی الیگودرز انتقال یافته‌اند.

حسن‌پور با اشاره به اینکه نمونه مشابه این میل‌های سنگی هم اکنون در میدان نقش جهان اصفهان که قدیمی ترین میدان چوگان در جهان است، وجود دارد، افزود: کشف این میدان بعد از اصفهان و قزوین، سومین میدان چوگان در ایران به شمار می‌آید که باب تازه‌ای در مطالعات دوره صفوی در لرستان و ایران باز کرده و به زودی اطلاعات تکمیلی و مفصل‌تری در این رابطه به سمع و نظر علاقمندان خواهیم رساند.