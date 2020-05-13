به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید محمد بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار با استاندار و شهردار قم که در استانداری قم انجام شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت پروژه قطار شهری قم بیان کرد: این پروژه از پروژه‌های مهم و اولویت‌دار استان قم است که در گذشته به دلیل مسائل قراردادی، حقوقی و مالی با مشکلاتی روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه در این جلسه با توجه به همدلی و همکاری خوبی که بین ارکان مهم این پروژه اعم از کارفرما، پیمانکار و مشاور وجود دارد به نتایج مهمی دست یافتیم، گفت: قرارگاه خاتم الانبیا هم قرار است در بهره برداری از فاز اول این پروژه سهیم باشد و فاز اول آن تا پایان سال ۹۹ اتمام و به بهره برداری می‌رسد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که پروژه‌های حمل و نقل استان قم دارد، مردم قم انتظار دارند این پروژه مهم استانی سریع‌تر به بهره برداری برسد.

وی در ادامه گفت: امروز به دعوت استاندار قم درباره مشکلات این پروژه از گذشته بحث و گفت و گو شد و در نهایت قرار شد قرارگاه فاز نخست این پروژه را عهده‌دار شود و تا پایان سال اتمام و در اختیار مردم قم قرار دهد.