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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۹:۵۸

با مشارکت قرارگاه خاتم الانبیا(ص)؛

فاز نخست پروژه قطار شهری قم امسال به بهره‌برداری می‌رسد

فاز نخست پروژه قطار شهری قم امسال به بهره‌برداری می‌رسد

قم - فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) گفت: فاز نخست قطار شهری قم با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء تا پایان سال ۹۹ به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید محمد بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار با استاندار و شهردار قم که در استانداری قم انجام شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت پروژه قطار شهری قم بیان کرد: این پروژه از پروژه‌های مهم و اولویت‌دار استان قم است که در گذشته به دلیل مسائل قراردادی، حقوقی و مالی با مشکلاتی روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه در این جلسه با توجه به همدلی و همکاری خوبی که بین ارکان مهم این پروژه اعم از کارفرما، پیمانکار و مشاور وجود دارد به نتایج مهمی دست یافتیم، گفت: قرارگاه خاتم الانبیا هم قرار است در بهره برداری از فاز اول این پروژه سهیم باشد و فاز اول آن تا پایان سال ۹۹ اتمام و به بهره برداری می‌رسد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که پروژه‌های حمل و نقل استان قم دارد، مردم قم انتظار دارند این پروژه مهم استانی سریع‌تر به بهره برداری برسد.

وی در ادامه گفت: امروز به دعوت استاندار قم درباره مشکلات این پروژه از گذشته بحث و گفت و گو شد و در نهایت قرار شد قرارگاه فاز نخست این پروژه را عهده‌دار شود و تا پایان سال اتمام و در اختیار مردم قم قرار دهد.

کد مطلب 4925150

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