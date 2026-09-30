امین میرزازاده: فشار زیادی روی من بود؛ مدالم مبارک مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امین میرزازاده پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: خدا را شکر می‌کنم که حسن ختام امروز با مدال طلای بنده بود. ان‌شاءالله این مدال شروعی باشد برای مدال‌های طلای پشت سر هم کاروان ورزشی ایران، به‌خصوص کشتی‌گیران خوب کشورمان که در روزهای آینده بتوانند با کسب مدال‌های طلا دل مردم کشورمان را شاد کنند.



وی درباره کسب دومین مدال طلای خود در بازی‌های آسیایی گفت: خدا را شکر می‌کنم. بالاخره جای خوشحالی دارد؛ مثل مدال‌های طلایی که در تمام رده‌های سنی خداوند لطف کرد و توانستم به دست بیاورم. این مدال مبارک مردم باشد و امیدوارم با این مدال طلا مردم کشورمان شاد شده باشند.



قهرمان سنگین‌وزن کشتی فرنگی ایران درباره حذف دو نماینده کشورمان در روز نخست مسابقات گفت: امروز دو نفر از دلاوران خوب کشورمان، جواد رضایی و غلامرضا فرخی، با وجود شایستگی فراوان نتوانستند نتیجه دلخواه را کسب کنند. فشار زیادی روی بنده بود، اما خدا را شکر توانستم به مدال طلا دست پیدا کنم و ان‌شاءالله در روزهای باقی‌مانده هم در کشتی فرنگی و هم در کشتی آزاد شاهد مدال‌های طلای بچه‌ها باشیم.



میرزازاده در پایان گفت: از فدراسیون کشتی و کادر فنی تشکر می‌کنم که همه زحمت می‌کشند تا ما در بهترین شرایط قرار بگیریم و بتوانیم برای کشورمان افتخارآفرینی کنیم. امیدوارم این مدال طلا حسابی به مردم کشورمان چسبیده باشد.



امین میرزازاده با کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا، دومین طلای خود در این رقابت‌ها را به دست آورد. او پیش از این نیز در بازی‌های آسیایی هانگژو به مدال طلا رسیده بود و به این ترتیب به تنها کشتی‌گیر فرنگی ایران تبدیل شد که دو مدال طلای بازی‌های آسیایی در کارنامه دارد.