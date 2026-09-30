وزش باد شدید و گرد و غبار در انتظار همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن باقری‌شکیب با اشاره به وضعیت جوی استان در روزهای آینده اظهار کرد: آسمان استان امروز چهارشنبه هشتم مهرماه صاف تا قسمتی ابری است که در ساعات بعدازظهر با افزایش سرعت باد همراه خواهد بود.

وی افزود: از روز پنجشنبه به‌تدریج شاهد افزایش ابر در آسمان استان خواهیم بود و در برخی مناطق به‌ویژه نواحی مرتفع احتمال بارش‌های رگباری و موقت باران وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با تاکید بر تغییرات جوی در پایان هفته تصریح کرد: در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه وزش باد شدید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که احتمال وقوع گرد و غبار را به همراه خواهد داشت و در این سه روز در برخی ساعات شاهد رگبارهای موقت و پراکنده باران در مناطق مختلف استان خواهیم بود.

باقری‌شکیب درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: در شبانه‌روز گذشته شاهد کاهش دمای بیشینه به میزان سه درجه بودیم و برای روزهای آتی ثبات نسبی دما با نوسان جزئی در حد یک تا ۲ درجه پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته قهاوند با ۳۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و همدان با ۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه استان گزارش شدند و در ایستگاه فرودگاه همدان دمای کمینه و بیشینه به‌ترتیب ۹ و ۲۸ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در پایان با اشاره به وزش باد نسبتا شدید در روز گذشته در اکثر مناطق استان، یادآور شد: سرعت وزش باد در برخی نقاط از جمله قهاوند و شیرین‌سو برای لحظاتی به حدود ۶۰ کیلومتر بر ساعت رسید.