کشتار تل آویو در جنوب غرب شهر غزه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که در تازه‌ترین آمار، حمله رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب غرب شهر غزه، ۵ فلسطینی شهید و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

این حمله در محله تل‌الهوی صورت گرفت و پیکر شهدا و مجروحان پس از این جنایت به مراکز درمانی منتقل شدند.

واکنش جنبش احرار فلسطین

جنبش احرار فلسطین حملات روزانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه و به ویژه هدف قرار دادن خودروهای حامل غیرنظامیان را به شدت محکوم کرد و اعلام کرد این حملات تاکنون به شهادت دست‌ کم ۵ فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر منجر شده است.

این جنبش تاکید کرد: هدف قرار دادن خودروهای غیرنظامی نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی آسمان غزه را به بستری برای کشتار تبدیل کرده و بدون هیچ بازدارندگی و بی‌اعتنا به قوانین و معاهدات بین‌المللی، جان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

جنبش احرار بیان کرد: تبدیل خیابان‌ها و خودروهای غیرنظامی به اهداف حملات هوایی و تعقیب فلسطینیان در جزئیات زندگی روزمره، نشان‌ دهنده اصرار رژیم صهیونیستی بر نگه داشتن غزه زیر آتش کشتار و ترس و محروم کردن مردم آن از ابتدایی‌ترین حق انسانی یعنی حق حیات و امنیت است.

این جنبش از جامعه بین‌المللی و تمامی نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه حقوق و آزادی‌ها خواست به طور فوری مداخله کنند و تاکید کرد آنچه در غزه رخ می‌دهد، جنایات جنگی است که نیازمند موضعی جدی از سوی جامعه جهانی، محاکمه رژیم صهیونیستی و سران آن و پایان دادن به سیاست مصونیت از مجازات است؛ سیاستی که زمینه ادامه ریخته شدن خون فلسطینی ها را فراهم کرده است.