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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

کشتار تل آویو در جنوب غرب شهر غزه+فیلم

کشتار تل آویو در جنوب غرب شهر غزه+فیلم

منابع فلسطینی با اشاره به کشتار رژیم صهیونیستی در محله تل‌الهوا در جنوب‌ غرب شهر غزه از شهید و زخمی شدن ۱۸ نفر بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که در تازه‌ترین آمار، حمله رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب غرب شهر غزه، ۵ فلسطینی شهید و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

این حمله در محله تل‌الهوی صورت گرفت و پیکر شهدا و مجروحان پس از این جنایت به مراکز درمانی منتقل شدند.

واکنش جنبش احرار فلسطین

جنبش احرار فلسطین حملات روزانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه و به ویژه هدف قرار دادن خودروهای حامل غیرنظامیان را به شدت محکوم کرد و اعلام کرد این حملات تاکنون به شهادت دست‌ کم ۵ فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر منجر شده است.

این جنبش تاکید کرد: هدف قرار دادن خودروهای غیرنظامی نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی آسمان غزه را به بستری برای کشتار تبدیل کرده و بدون هیچ بازدارندگی و بی‌اعتنا به قوانین و معاهدات بین‌المللی، جان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

جنبش احرار بیان کرد: تبدیل خیابان‌ها و خودروهای غیرنظامی به اهداف حملات هوایی و تعقیب فلسطینیان در جزئیات زندگی روزمره، نشان‌ دهنده اصرار رژیم صهیونیستی بر نگه داشتن غزه زیر آتش کشتار و ترس و محروم کردن مردم آن از ابتدایی‌ترین حق انسانی یعنی حق حیات و امنیت است.

این جنبش از جامعه بین‌المللی و تمامی نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه حقوق و آزادی‌ها خواست به طور فوری مداخله کنند و تاکید کرد آنچه در غزه رخ می‌دهد، جنایات جنگی است که نیازمند موضعی جدی از سوی جامعه جهانی، محاکمه رژیم صهیونیستی و سران آن و پایان دادن به سیاست مصونیت از مجازات است؛ سیاستی که زمینه ادامه ریخته شدن خون فلسطینی ها را فراهم کرده است.

کد مطلب 6963802

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