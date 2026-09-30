به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجی‌فرد ظهر چهارشنبه در نشست منطقه‌ای مدیران کل صمت ۶ استان در همدان اظهار کرد: این همایش با حضور مدیران کل استان‌های کرمانشاه، خوزستان، لرستان، ایلام، کردستان و همدان و با هدف بررسی چالش‌ها، رفع موانع پیش‌روی مدیران منطقه‌ای و یکپارچه‌سازی فرآیندها به منظور تسهیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی و صنفی برگزار شد.

وی افزود: این گردهمایی با حضور فغفوری مدیرکل امور استان‌های وزارت صمت، ملابیگی معاون سازمان زمین‌شناسی و مدیران کل منطقه برگزار شده و موضوعات و چالش‌های کلیدی ادارات کل مورد بحث و تبادل‌نظر کارشناسی قرار گرفت.

مدیرکل صمت استان همدان در تشریح محورهای اصلی این نشست تصریح کرد: بازنگری در فرآیند صدور، تعلیق و تمدید جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری، ساماندهی چارت‌های سازمانی، رفع نواقص سامانه هماهنگ، دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری و ساختار هیئت‌مدیره شرکت‌های شهرک‌های صنعتی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده بود.

مروجی‌فرد ادامه داد: همچنین چالش‌های حوزه معدن و بازرگانی از جمله تحقق حقوق دولتی معادن، شفاف‌سازی روند بازگشت سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی به استان‌ها، تخصیص ارز و سوخت به بخش تولید و رفع موانع واردات ماشین‌آلات معادن زیرزمینی به صورت ویژه مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستیابی به راهکارهای عملیاتی مشترک، استقرار ساختاری کارآمد و ایجاد رویکردی واحد در پاسخگویی به مطالبات فعالان اقتصادی، صنعتگران و معدن‌کاران منطقه خروجی اصلی این همایش است.