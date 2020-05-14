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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۶:۱۶

جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی به استان صعده و حجه یمن حمله کردند

جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی به استان صعده و حجه یمن حمله کردند

جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی بامداد روز پنجشنبه مناطقی را در استان صعده و حجه یمن مورد حمله های هوایی متعدد خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المسیره، جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی بامداد پنجشنبه دو بار منطقه العطفین در استان صعده و سه بار منطقه العبس در استان حجه یمن را هدف حملات خود قرار دادند.

این حملات در حالی انجام می‌شود که درگیری‌ها میان نیروهای دولت مستعفی یمن متحد عربستان سعودی با شورای انتقالی جنوب متحد امارات متحده عربی در استان‌های جنوبی همچنان ادامه دارد.

تقابل میان دولت مستعفی و شورای انتقالی از ۲۶ آوریل گذشته شدت گرفته است، زمانی که شورای انتقالی وضعیت خودمختاری در استان‌های جنوبی اعمال کرد و با مخالفت های داخلی و خارجی روبه رو شد.

دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوب در پنجم نوامبر گذشته توافقی را در ریاض به امضا رساندند، اما این توافق نتوانست به وضعیت جنوب یمن سر و سامان دهد به خصوص که شورای انتقالی خواستار جدا شدن جنوب یمن از شمال این کشور است.

کد مطلب 4925230

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