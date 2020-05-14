آیت الله بهجت همیشه دم از دعا برای تعجیل در فرج امام زمان می زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی بامداد پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در ویژه برنامه «شب های همدلی» که به مناسبت یازدهمین سالگرد ارتحال ملکوتی آیت الله بهجت (ره) به همت قرارگاه جهادی هیئت فاطمیون قم در مدرسه علمیه معصومیه برگزار و به صورت زنده از شبکه قرآن سیما پخش شد، اظهار داشت: ما، انبیای الهی و معصومین (ع) را ندیدیم اما از الطاف الهی بر ما این بود که در مدت عمر خود، مدت زیادی را در محضر بزرگانی مثل آیت الله بهجت (ره) باشیم که قطعاً اگر ایشان از انبیای الهی بیشتر و بهتر نبودند، کمتر نبودند.
وی گفت: گفتههای ما در خصوص ایشان هرگز نمیتواند حتی یکی از آن هزاران فضیلت ایشان را بیان کند؛ در سالهای اول که به قم آمدیم، دوستان طلبهای که اهل تقوا و تهجد بودند، دروس آیت الله مرتضی حائری و آیت الله بهجت را دنبال میکردند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که نماز خواندن آیت الله بهجت (ره) بسیار دیدنی بود، تصریح کرد: امام راحل علی رغم این که خودشان در مسجد سلماسی قم اقامه نماز میکردند، اما بارها به حاج آقا مصطفی میفرمودند که به اقامه نماز جماعت آیت الله بهجت بروید و واقعاً نماز ایشان دیدنی بود و بزرگان و فضلای قم در اقامه نماز ایشان حضور پیدا میکردند و حتی از شهرهای دیگر که به قم وارد میشدند، خود را به نماز ایشان میرساندند.
وی گفت: در درسشان هرگز مجادله نبود و در درسی که مطرح میکردند، اگر کسی اشکال میکرد پاسخ میدادند و اگر تا سه بار شاگردی سوال میکرد، بار سوم میگفت که هر آنچه که بلد بودم، گفتم و به مجادله نمیپرداختند.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: این عالم ربانی میفرمودند که استادم گفته کم حرف بزن، به این خاطر خیلی کم حرف بودند و کم میگفتند اما خیلی پر معنا.
حجت الاسلام والمسلمین آقاتهرانی اظهار کرد: قبل و بعد از درس، مباحثی در خصوص مسائل سیاسی به مناسبت و مباحث روز صحبت و تحلیل میکردند.
وی ضمن بیان خاطرهای به دقت نظر آیت الله بهجت پرداخت و گفت: صبح روز عیدی بود که همراه با خانواده مان به حرم حضرت فاطمه معصومه (س) رفته بودیم و دیدم که آیت الله بهجت (ره) از حرم بر میگردند؛ فرزندان خود را نزد ایشان بردم تا دستی بر سرشان بکشند، ایشان به فرزندانم شیرینی دادند و بر سر دخترم چادر عربی بود که ایشان گفتند چادر قشنگی دارد و دخترم را تشویق کردند و گفتند که به مادرش بگو که جلوی چادر را بِبُرد و رو گرفتن را به او یاد دهد تا بتواند خودش رو بگیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: چند کتاب را برای خودسازی معرفی میکردند و برای گرفتاریها نماز جعفر طیار را توصیه میکردند و بر مطالعه باب جهاد النفس در کتاب وسایل الشیعه تأکید داشتند و میگفتند که سعی کنید روزانه یک حدیث از این کتاب را ارتزاق کنید.
وی افزود: آیت الله بهجت همیشه دم از ظهور و دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) میزدند و بر مداومت نسبت به آن توصیه میکردند؛ باید خود را برای ظهور آماده کنیم تا لیاقت سربازی آن حضرت را پیدا کنیم؛ در این شبها تا میتوانید برای ظهور امام زمان (عج) دعا کنید و زمینه ساز ظهور حضرت باشید و حضرت را ناظر و حاضر بر کارتان ببینید.
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