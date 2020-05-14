به گزارش خبرنگار مهر در هفتاد و دومین سالگرد اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونسیتی، روزنامه «تهران تایمز» با پرونده‌ای کوشیده است به این سوال مهم پاسخ دهد که آیا «هویت ملی» را نیز می‌توان مانند شهرک، ساخت؟ آرمان‌شهری که پس از جنگ دوم جهانی به یهودیان وعده داده شده بود، اکنون بعد از هفت دهه چه وضعیتی دارد؟ جامعه اسرائیل چگونه جامعه‌ایست؟ چرا رژیم اسرائیل با گذشت هفتاد و دو سال، اکنون با پدیده مهاجرت معکوس مواجه شده است؟

میکو پلد، فعال اسرائیلی-آمریکایی مدافع حقوق فلسطینیان و فرزند یکی از بنیانگذاران رژیم صهیونیستی که اکنون علیه موجودیت آن مبارزه می‌کند در گفتگوی اختصاصی با تهران تایمز از سرنوشت «آرمان اسرائیلی» می‌گوید.

استفان لندمن، تحلیلگر و روزنامه‌نگار آمریکایی به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا فلسطینیان یهودی‌ستیزند؟

به‌همراه آثار و گفتارهایی از:

مهدی عزیزی

احمدرضا روح‌الله‌زاد

فراس النجم

ناصر ابوشریف

و...

این شماره از تهران تایمز پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه منتشر شده است.