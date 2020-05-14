مردم نسبت به رعایت فاصله گذاری اجتماعی بی توجه شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان توانا، در پاسخ به یکی از سوالات پرتکرار این روزها در رابطه با کارهایی که برای پیشگیری یا کاهش احتمال ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ باید انجام دهیم، افزود: در درجه اول رعایت فاصله گذاری اجتماعی، یعنی حفظ فاصله یک و نیم تا دو متر است که اهمیت زیادی دارد و متأسفانه شاید مردم این روزها نسبت به این مسئله کمی بی‌توجه شده‌اند.

وی ادامه داد: مسئله دوم رعایت بهداشت یعنی شستن مرتب دست‌ها البته نه به صورت افراطی است، عدم تماس دست با مخاط بدن اهمیت زیادی دارد و باعث جلوگیری از انتقال بیماری می‌شود چون انتقال این بیماری خیلی سریع صورت می‌گیرد و میزان سرایت خیلی بالاست و هر نفر می‌تواند بین ۲.۲ تا ۳.۳ نفر را آلوده کند.

توانا تاکید کرد: استفاده از ماسک در زمان‌های ضروری بسیار مهم است چراکه می‌تواند از انتقال قطرات مخاطی حاوی ویروس به دیگران در زمان عطسه و سرفه جلوگیری کند.

این متخصص ریه به افزایش مصرف بی‌رویه ویتامین‌ها در بین مردم اشاره کرد و گفت: متأسفانه این روزها شاهد استفاده بی‌رویه انواع و اقسام ویتامین‌ها در بین مردم هستیم، مصرف ویتامین‌ها در واقع جایی در پیشگیری از این بیماری به جز مواردی که فرد دچار کمبود ویتامین D است، ندارد.

وی با تاکید بر اینکه کسانی که دچار کمبود ویتامین D هستند سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارند، ادامه داد: رعایت کردن سطح نرمال ویتامین D در بدن لازم است. یعنی ویتامین باید در حدی مصرف شود که کمبود کاهش یافته و سطح ویتامین در بدن به حد نرمال برسد، مصرف ویتامین‌های دیگر معنایی ندارد.

توانا راجع به مصرف دارو در بیمارانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، تصریح کرد: گفته می‌شد مصرف داروهایی مثل کاپتوپریل در شخصی که مبتلا به پرفشاری خون است، ریسک بیماری را بالا می‌برد، ولی واقعیت این است که چنین مسأله‌ای وجود ندارد و بیمار باید داروهای خود را مصرف کند.

توانا با تاکید بر اینکه بیماران دارای مشکلات مزمن ریوی باید اسپری‌های استنشاقی و داروهای خود را مصرف کنند، افزود: در مواردی شبیه به اپیدمی کرونا، دیده شده بیمار به خاطر ترس از وجود کورتن در داروها که می‌تواند سیستم ایمنی را ضعیف کند، میزان مصرف دارو را کاهش می‌دهد در حالی که وقتی این کاهش اعمال می‌شود بیمار تحت حملات بیماری ناچار مصرف دوزهای بالاتر و حتی داروهای خوراکی کورتون را آغاز می‌کند که این خود ریسک بیماری را بالاتر می‌برد.

وی در پایان تصریح کرد: بنابراین داروها باید طبق روال سابق مصرف و اگر قرار است تغییری در دوز داروها داده شود، حتماً باید با پزشک مشاوره صورت بگیرد.