  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۳:۴۹

پس از یک هفته تلاش غواصان جمعیت هلال‌احمر؛

جسد جوان ۲۷ ساله غرق شده در آبشار «بیشه» پیدا شد

جسد جوان ۲۷ ساله غرق شده در آبشار «بیشه» پیدا شد

خرم‌آباد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: پیکر بی جان جوان غرق شده در آبشار «بیشه» توسط تیم غواصی جمعیت هلال احمر ازنا از آب بیرون کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صارم رضایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «رضا سلیمانی» ۲۷ ساله ساکن ازنا که به همراه دوستان خود برای تفریح به آبشار بیشه رفته بودند متأسفانه ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۹/۲/۱۸ در آبشار بیشه غرق شد.

وی افزود: پس تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات ۱۱۲ جمعیت هلال احمر بلافاصله تیم غواصی جمعیت هلال احمر شهرستان ازنا به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان تصریح کرد: با توجه به خروشان بودن آب رودخانه که جستجو را برای امدادگران و تیم غواصی بسیار سخت کرده بود و با تلاش بی وقفه تیم غواصی که پس از ۴ دوره اعزام به محل حادثه و بعد از یک هفته جستجو پیکر بی جان این عزیز را پیدا کردند و تحویل خانواده آن مرحوم دادند.

رضایی گفت: تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر لرستان در آماده باش کامل هستند و در صورت نیاز هموطنان می‌توانند با شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 4925769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها