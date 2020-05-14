جسد جوان ۲۷ ساله غرق شده در آبشار «بیشه» پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صارم رضایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «رضا سلیمانی» ۲۷ ساله ساکن ازنا که به همراه دوستان خود برای تفریح به آبشار بیشه رفته بودند متأسفانه ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۹/۲/۱۸ در آبشار بیشه غرق شد.

وی افزود: پس تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات ۱۱۲ جمعیت هلال احمر بلافاصله تیم غواصی جمعیت هلال احمر شهرستان ازنا به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان تصریح کرد: با توجه به خروشان بودن آب رودخانه که جستجو را برای امدادگران و تیم غواصی بسیار سخت کرده بود و با تلاش بی وقفه تیم غواصی که پس از ۴ دوره اعزام به محل حادثه و بعد از یک هفته جستجو پیکر بی جان این عزیز را پیدا کردند و تحویل خانواده آن مرحوم دادند.

رضایی گفت: تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر لرستان در آماده باش کامل هستند و در صورت نیاز هموطنان می‌توانند با شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.