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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۰۶

مدیر جهاد کشاورزی خاش:

سالیانه ۳۵ هزار تن علوفه یونجه در خاش تولید می‌شود

سالیانه ۳۵ هزار تن علوفه یونجه در خاش تولید می‌شود

زاهدان - مدیر جهاد کشاورزی خاش گفت: حدود ۳۵ هزار تن یونجه هر ساله از سطح ۳ هزار و۹۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان برداشت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، شیرزاد کمالی اظهار داشت: بیش از ۲۰ درصد اراضی کشاورزی خاش زیر کشت یونجه است و هر ساله از سطح ۳ هزار و۹۰۰ هکتار اراضی زیر کشت این شهرستان حدود ۳۵ هزار تن یونجه تر برداشت می‌شود.

وی افزود: خاش از نظر تولید یونجه و پرورش دام سبک و سنگین قطب تولید محصولات دامی در استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود و هرساله سطح زیر کشت یونجه در این شهرستان در حال‌توسعه و گسترش است.

مدیر جهاد کشاورزی خاش ادامه داد: آبیاری نوین در مزارع یونجه این شهرستان به صورت آبیاری از مرکز، کلاسیک ثابت، بارانی، قطره‌ای و بارانی انجام می‌شود و بخش‌های مرکزی و پشتکوه عمده نقاط کشت و تولید یونجه در شهرستان خاش است.

وی تصریح کرد: محصول یونجه شهرستان خاش یکی از مرغوب‌ترین محصولات تولیدی استان برای خوراک دام است و مرغوبیت محصول یونجه این شهرستان برای خوراک دام از دلایل مهم میزان تقاضا و صادرات آن به استان‌های همجوار است.

کد مطلب 4926030

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