تقویت زنجیره تأمین خوراک دام در گچساران با کشت ۴۵۶ هکتار یونجه

لیلا عطازاده در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون پنج چین از مزارع یونجه منطقه خیرآباد برداشت شده و به طور میانگین در هر چین، حدود چهار تن علوفه خشک در هر هکتار تولید شده است.

وی با اشاره به شرایط مناسب تولید در منطقه بیان کرد: در صورت تداوم شرایط مطلوب آب‌وهوایی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، یک تا دو چین دیگر نیز از این مزارع برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی گچساران با بیان اینکه ۴۵۶ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت یونجه اختصاص دارد، تصریح کرد: این سطح زیر کشت، نقش مؤثری در تأمین خوراک دام، تولید علوفه باکیفیت، پایداری تولیدات کشاورزی و افزایش حاصلخیزی خاک دارد.

عطازاده همچنین بر ضرورت برداشت به‌موقع یونجه تأکید کرد و گفت: زمان مناسب برداشت، تأثیر مستقیمی بر حفظ کیفیت علوفه و افزایش ارزش غذایی آن دارد و در نهایت به بهبود تغذیه دام و تقویت زنجیره تأمین خوراک دام کمک می‌کند.