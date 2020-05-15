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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۸:۱۰

زمان آغاز لیگ‌ فوتسال در تایلند و ویتنام مشخص شد

زمان آغاز لیگ‌ فوتسال در تایلند و ویتنام مشخص شد

زمان آغاز لیگ‌ فوتسال در دو کشور تایلند و ویتنام مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ فوتسال تایلند موسوم "تای لیگ"  طبق برنامه از روز ۱۱-۱۲ ژوئن (۲۲ - ۲۳ خرداد) آغاز می شود. این بازی ها به خاطر ویروس کرونا پشت درهای بسته و به صورت متمرکز برگزار می شود.

همچنین لیگ فوتسال ویتنام (وی لیگ) هم در دو تاریخ متفاوت آغاز خواهد شد. ۶ تیم برتر فصل گذشته این مسابقات به صورت اتوماتیک راهی مرحله نهایی شده اند. بازی این تیم ها از ۱۴ ژوئن (۲۵ خرداد) آغاز می شود. سایر تیم ها برای رسیدن به چهار جایگاه بعدی (هفتم تا دهم) از اول ژوئن (۱۲ خرداد) بازی می کنند.

حضور تماشاگران در لیگ ویتنام بستگی به شرایط ویروس کرونا دارد.

کد مطلب 4926147

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